Готовьтесь, бразильцы. Назван состав сборной Шотландии на ЧМ-2026

Сборная Шотландии определилась с заявкой из 26 футболистов на чемпионат мира 2026 года, который пройдет с июня по июль в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Среди вызванных футболистов отдельно выделяются Эндрю Робертсон из «Ливерпуля», Джон Макгинн из «Астон Виллы» и лидер «Наполи» Скотт Мактоминей.

Тренер не проигнорировал и местный чемпионат, откуда в национальную команду было вызвано восемь игроков.

Шотландия выступит на ЧМ-2026 в группе C, где встретится со сборными Бразилии, Гаити и Марокко.

Заявка сборной Шотландии на ЧМ-2026:

Вратари: Крейг Гордон («Хартс»), Ангус Ганн («Ноттингем Форест»), Лиам Келли («Рейнджерс»).

Защитники: Грант Хэнли («Хиберниан»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Аарон Хики («Брентфорд»), Доминик Хайам («Рексем»), Скотт Маккенна («Динамо» Загреб), Натан Паттерсон («Эвертон»), Энтони Ралстон («Селтик»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Киран Тирни («Селтик»).

Полузащитники: Райан Кристи («Борнмут»), Финдлей Кертис («Килмарнок»), Льюис Фергюсон («Болонья»), Бен Доак («Борнмут»), Билли Гилмор («Наполи»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминей («Наполи»).

Нападающие: Че Адамс («Торино»), Линдон Дайкс («Чарльтон»), Джордж Херст («Ипсвич»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Росс Стюарт («Саутгемптон»).