ТРУБИН: «Как Шахтер до него вообще играл в футбол?»

Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин высказался о бывшем тренере «горняков» Роберто Де Дзерби.

«Он открыл мне глаза на другой способ игры в футбол, даже как вратарю. Что делает Де Дзерби таким особенным? Я помню одну ситуацию, когда я хорошо сыграл, но это было не так, как нам нужно было, и он много кричал. Он хочет, чтобы каждый знал свою роль, как нам нужно играть, одну идею для всей команды», – рассказал Трубин.

По словам Анатолия, он с бывшими одноклубниками до сих пор часто вспоминает Де Дзерби. Все признаются, что итальянец открыл им новый способ игры, который они даже не представляли.

«Мы до сих пор удивляемся, как мы до него вообще играли в футбол. Этот дух, поддержка, энергия, которые он требует. Это впечатляет», – признался игрок.

Де Дзерби тренировал «Шахтер» в сезоне 2021/22. Итальянский специалист покинул команду из-за полномасштабного вторжения рф.