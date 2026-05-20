  4. Йожеф САБО: «Это позор века в футболе»
20 мая 2026, 08:42 |
Йожеф САБО: «Это позор века в футболе»

Тренер – о финале Кубка Украины

УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо поделился своими мыслями о финальном матче Кубка Украины по футболу 2025/26 между киевским «Динамо» и «Черниговом».

«Если «Динамо» умудрится проиграть «Чернигову», то это будет позор века для клуба, но… Все же, до этого дело не дойдет, уверен. Киевляне, на мой взгляд, могут проиграть только в одном случае – если будет серия пенальти. Только так.

Вообще же думаю, что будет разгром – счет будет 3:0 или 4:0 в пользу «Динамо», – отметил Йожеф Сабо.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
