Йожеф САБО: «Это позор века в футболе»

Известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо поделился своими мыслями о финальном матче Кубка Украины по футболу 2025/26 между киевским «Динамо» и «Черниговом».

«Если «Динамо» умудрится проиграть «Чернигову», то это будет позор века для клуба, но… Все же, до этого дело не дойдет, уверен. Киевляне, на мой взгляд, могут проиграть только в одном случае – если будет серия пенальти. Только так.

Вообще же думаю, что будет разгром – счет будет 3:0 или 4:0 в пользу «Динамо», – отметил Йожеф Сабо.