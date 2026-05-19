Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Андреа Мальдера посетил первую тренировку в Украине
Сборная УКРАИНЫ
19 мая 2026, 19:15 | Обновлено 19 мая 2026, 19:27
192
0

ВИДЕО. Андреа Мальдера посетил первую тренировку в Украине

Новый главный тренер сборной Украины уже работает

19 мая 2026, 19:15 | Обновлено 19 мая 2026, 19:27
192
0
ВИДЕО. Андреа Мальдера посетил первую тренировку в Украине
УАФ. Андреа Мальдера

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера посетил Центр развития футбола УАФ, где внедряют современные методики детского футбола. В частности, методологию «Манчестер Сити», которой овладели тренеры проекта во время учебы в Англии.

Юные футболисты и футболистки получили наставление от тренера национальной команды. Он пообещал пристально наблюдать за каждым талантом.

Центр развития футбола – инициатива УАФ для детей 6–7 лет, цель которой – привлечь детей к спорту и обеспечить условия для их всестороннего развития.

ВИДЕО. Андреа Мальдера посетил первую тренировку в Украине

По теме:
Известно, кто повлиял на решение Шевченко назначить Мальдеру
«Не забывай, ты Александер». Известный француз играл под чужим именем
ФОТО. Фаны Ман Сити атаковали дочь Гвардиолы после новости об уходе
Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Манчестер Сити Украинская ассоциация футбола
Руслан Полищук Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард Интера: «После завершения карьеры вы обо мне ничего не услышите»
Футбол | 19 мая 2026, 18:39 0
Форвард Интера: «После завершения карьеры вы обо мне ничего не услышите»
Форвард Интера: «После завершения карьеры вы обо мне ничего не услышите»

Лаутаро Мартинес навсегда уйдет из футбола, перестав быть игроком

Леоненко разнес назначение Мальдеры: «Чего с улицы тогда не взять?»
Футбол | 19 мая 2026, 12:24 16
Леоненко разнес назначение Мальдеры: «Чего с улицы тогда не взять?»
Леоненко разнес назначение Мальдеры: «Чего с улицы тогда не взять?»

Виктор не понимает, почему итальянец возглавил сборную Украины

Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Бокс | 19.05.2026, 08:16
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Футбол | 19.05.2026, 14:14
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
Бокс | 18.05.2026, 20:12
ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
18.05.2026, 10:44 12
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
18.05.2026, 08:42 15
Футбол
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
18.05.2026, 22:49 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
17.05.2026, 19:59
Хоккей
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
19.05.2026, 07:08 6
Футбол
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
19.05.2026, 06:23 38
Футбол
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 15
Футбол
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
18.05.2026, 11:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем