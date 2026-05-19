Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера посетил Центр развития футбола УАФ, где внедряют современные методики детского футбола. В частности, методологию «Манчестер Сити», которой овладели тренеры проекта во время учебы в Англии.

Юные футболисты и футболистки получили наставление от тренера национальной команды. Он пообещал пристально наблюдать за каждым талантом.

Центр развития футбола – инициатива УАФ для детей 6–7 лет, цель которой – привлечь детей к спорту и обеспечить условия для их всестороннего развития.

ВИДЕО. Андреа Мальдера посетил первую тренировку в Украине