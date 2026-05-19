Легенда Шахтера: «Мальдера? Очень хороший человек. Он очень положительный»

Легендарный защитник донецкого Шахтера Александр Кучер назвал сильные качества Андреа Мальдеры, накануне возглавившего национальную сборную Украины.

– Какие у Мальдеры сильные тренерские качества?

– Тактические моменты. Он очень хорошо разбирается в тактике, как играть. Во всех этих моментах тактического плана.

– А какой он человек?

– Очень хороший человек. Он очень положительный. Всегда идет на общение. Мне нравился. Он всем очень нравился как тренер, – сказал Кучер.