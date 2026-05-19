Сборная УКРАИНЫ19 мая 2026, 13:12 |
283
0
Легенда Шахтера: «Мальдера? Очень хороший человек. Он очень положительный»
Александр Кучер рад назначению итальянца в сборную Украины
19 мая 2026, 13:12 |
283
0
Легендарный защитник донецкого Шахтера Александр Кучер назвал сильные качества Андреа Мальдеры, накануне возглавившего национальную сборную Украины.
– Какие у Мальдеры сильные тренерские качества?
– Тактические моменты. Он очень хорошо разбирается в тактике, как играть. Во всех этих моментах тактического плана.
– А какой он человек?
– Очень хороший человек. Он очень положительный. Всегда идет на общение. Мне нравился. Он всем очень нравился как тренер, – сказал Кучер.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 мая 2026, 10:40 5
Особым событиям сезона – особое название
Футбол | 18 мая 2026, 18:43 95
В финале Кубка Украины 20 мая во Львове встретятся Динамо Киев и Чернигов
Футбол | 18.05.2026, 12:28
Футбол | 18.05.2026, 12:30
Футбол | 19.05.2026, 08:01
Комментарии 0
Популярные новости
17.05.2026, 19:59
18.05.2026, 07:04 5
19.05.2026, 04:44 13
18.05.2026, 10:44 12
18.05.2026, 09:25 4
18.05.2026, 01:44 4
19.05.2026, 06:23 44
17.05.2026, 09:34 54