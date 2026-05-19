  4. Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции
19 мая 2026, 16:15 | Обновлено 19 мая 2026, 16:16
Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции

Украинский защитник продемонстрировал отличную статистику

Статистика показывает, что украинский защитник «ПСЖ»Илья Забарный провёл довольно неплохой сезон в Лиге 1. Об этом сообщает Eurosport.

Так, 23-летний воспитанник киевского «Динамо» в течение текущего сезона выполнил 2212 передач в Лиге 1 (третий результат среди всех игроков в чемпионате Франции). Точность его пасов составляет 94,5%. Это также третий результат среди всех игроков в Лиге 1.

В то же время Илья может похвастаться самым высоким процентом успешных передач в финальную треть (90,2%) во всей Лиге 1 среди тех, кто выполнил не менее 250 пасов.

Ранее Забарный вызвал восторг Луиса Энрике на тренировке.

