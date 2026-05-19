ФОТО. «Самый сексуальный футбольный босс»: Лонгория впечатлила фотосетом

Американская актриса и совладелица мексиканского футбольного клуба «Некакса» Ева Лонгория стала главной звездой новой горячей фотосессии для Sports Illustrated México.

На стильных кадрах Лонгория позирует в деловом образе с футбольным мячом, а фанаты массово засыпали ее комплиментами в комментариях: «MAMAAA», «Какая горячая», «Это топ» и так далее.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В Мексике Еву давно называют одной из самых сексуальных женщин, связанных с футболом. С 2021 года актриса является совладелицей «Некаксы» и активно участвует в развитии клуба.

Фотосессия быстро стала вирусной в соцсетях, а саму Лонгорию фанаты в очередной раз назвали «самым горячим футбольным боссом».