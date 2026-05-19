  4. Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
19 мая 2026, 14:14 | Обновлено 19 мая 2026, 14:15
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб

Александр вернется в донецкий Шахтер

ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Украинский фланговый защитник Александр Караваев покинет киевское «Динамо», сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

Источник намекает, что 33-летний футболист вернется в донецкий «Шахтер», в котором начинал карьеру:

«В следующем сезоне сможем увидеть его в клубе, где он начинал карьеру».

Отмечается, что игрок в своем новом клубе получит значительно улучшенные финансовые условия.

В сезоне 2025/26 Александр Караваев провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Дмитрий Вус Источник: Telegram
Мальдера после назначения в сборную Украины принял первое решение
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Известно, в какой стране ЛНЗ будет играть матчи Лиги конференций
Комментарии 14
Ого, ні фіга собі .)
Слышите вы только не вспоминайте как мы называли КОРоваева, и как отзывались о нем. Ну а если не перейдет, то мы потом скажем и не надо 🥰
Ну за бесплатно норм. Будет вместе с Диего Аройо мячи нам подавать
Можливо в Динамо йому дали зрозуміти , що не розраховують на нього , або щоб погоджувався на зниження зарплатні . Є Тимчик ( хай тільки одужає ) , прогресує Коробов , когось підтягнуть з молодіжки . Це все звичайна робота в міжсезоння .
И кто-то верит в этот бред? Этого приспособленца надо было гнать еще 2020 году. Это ж надо выдумать такое? Шахта - -Короваев-цирк.
Ждём и Пономаренко в Шахтере.
бабло перемогло   
Дыркочи в печале на 4 месте так их ещё пафосно кинул короваев☝️
Короваев пафосно и потужно кинул шубкисов☝️
Старый конь борозды не испортит 
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
