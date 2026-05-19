Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб

Украинский фланговый защитник Александр Караваев покинет киевское «Динамо», сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

Источник намекает, что 33-летний футболист вернется в донецкий «Шахтер», в котором начинал карьеру:

«В следующем сезоне сможем увидеть его в клубе, где он начинал карьеру».

Отмечается, что игрок в своем новом клубе получит значительно улучшенные финансовые условия.

В сезоне 2025/26 Александр Караваев провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.