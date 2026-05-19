Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андреа МАЛЬДЕРА: «Чувствую ответственность перед каждым солдатом»
19 мая 2026, 17:25 |
Новый главный тренер сборной Украины обратился к болельщикам

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

Новый главный тренер национальной сборной Украины Андреа Мальдера обратился к болельщикам:

«Возглавить сборную Украины — это не просто очередной шаг в моей карьере. Это большая честь, которую я принимаю с открытым сердцем и полной преданностью.

Украина уже давно является частью моей жизни. Я знаю, насколько сильна эта нация, и полностью понимаю, что футбол значит для всех здесь. Это эмоции, гордость и источник радости для миллионов людей в эти сложные времена. Каждый матч – это возможность объединить страну и подарить украинскому народу мгновения радости.

Я чувствую огромную ответственность перед каждым болельщиком, каждым солдатом, защищающим эту землю, и перед всем футбольным сообществом. Впереди много тяжелой работы, но мы готовы отдать все, что у нас есть, ради Украины.

Спасибо за ваше доверие. Слава Украине!»

Андреа Мальдера стал первым иностранным тренером в истории национальной сборной Украины.

