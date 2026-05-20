Впервые в карьере. Лидер Ромы готов покинуть команду, выбрал чемпионат
Дибала хочет в АПЛ
По информации СМИ, форвард Ромы Паоло Дибала, который всю карьеру провел в чемпионате Италии, хочет попробовать свои силы в другой лиге.
Сообщается, что один из лидеров римской команды летом готов перебраться в Англию, так как мечтает до завершения выступлений сыграть в АПЛ.
Контракт 32-летнего Дибалы с Ромой истекает по итогам нынешнего сезона, поэтому у аргентинца есть возможность перейти в новую команду свободным агентом.
Правда, Волки все еще надеются переоформить договор Дибалы.
В нынешнем сезоне Пауло забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Цыганков летом покинет клуб
Турецкий специалист может продолжить карьеру в «Бешикташе»