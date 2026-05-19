  4. Эксперт: «Цыганкову нужна конкуренция. Хороший вызов в сборную Украины»
19 мая 2026, 17:21 | Обновлено 19 мая 2026, 17:52
898
2

Эксперт: «Цыганкову нужна конкуренция. Хороший вызов в сборную Украины»

Цыганык отметил Синчука

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает правильным первый вызов в сборную атакующего хавбека Торонто Геннадия Синчука.

«Про Синчука всегда говорили, что он станет хорошим игроком. Я рад, что Мальдера обратил на него внимание. Нужна конкуренция Цыганкову, и это правильное приглашение».

«Он заслужил свой вызов в национальную команду», – сказал Цыганык.

19-летний Синчук в нынешнем сезоне провел 7 матчей.

Хороший игрок.
Він не за Торонто грає, а за Монреаль 
