Эксперт: «Цыганкову нужна конкуренция. Хороший вызов в сборную Украины»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает правильным первый вызов в сборную атакующего хавбека Торонто Геннадия Синчука.

«Про Синчука всегда говорили, что он станет хорошим игроком. Я рад, что Мальдера обратил на него внимание. Нужна конкуренция Цыганкову, и это правильное приглашение».

«Он заслужил свой вызов в национальную команду», – сказал Цыганык.

19-летний Синчук в нынешнем сезоне провел 7 матчей.