Сборная УКРАИНЫ19 мая 2026, 17:21 | Обновлено 19 мая 2026, 17:52
Эксперт: «Цыганкову нужна конкуренция. Хороший вызов в сборную Украины»
Цыганык отметил Синчука
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает правильным первый вызов в сборную атакующего хавбека Торонто Геннадия Синчука.
«Про Синчука всегда говорили, что он станет хорошим игроком. Я рад, что Мальдера обратил на него внимание. Нужна конкуренция Цыганкову, и это правильное приглашение».
«Он заслужил свой вызов в национальную команду», – сказал Цыганык.
19-летний Синчук в нынешнем сезоне провел 7 матчей.
Хороший игрок.
Він не за Торонто грає, а за Монреаль
