Стало известно, кого отверг Шевченко ради Мальдеры

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о конкуренции за пост главного тренера сборной Украины.

По его информации, среди кандидатов на место Андреа Мальдеры рассматривались Мирон Маркевич, Игорь Йовичевич и Паулу Фонсека, которые конкурировали с итальянским специалистом.

Вацко отметил, что одним из ключевых факторов при выборе наставника стали финансовые условия, которые предлагали тренеры и их штабы, а также поддержка самих футболистов.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.