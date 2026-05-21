Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо потеряет одного из голкиперов, известно будущее Суркиса-младшего
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 13:51 |
855
0

Динамо потеряет одного из голкиперов, известно будущее Суркиса-младшего

Валентин Моргун решил покинуть киевский клуб, Вячеслав станет вторым номером команды

21 мая 2026, 13:51 |
855
0
Динамо потеряет одного из голкиперов, известно будущее Суркиса-младшего
ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис

Голкипер киевского «Динамо» Вячеслав Суркис станет вторым номером в иерархии вратарей и попытается побороться за место в стартовом составе с Русланом Нещеретом.

Валентин Моргун решил покинуть «бело-синих» из-за недостатка игрового времени и недоверия от главного тренера. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас:

«Суркис провел первый матч в основе, это уже не подарок на день рождения. Уверенная игра, никто не скажет, что это плохой вратарь. Способный, усердный, но он должен быть готов.

Побеждает команда – будут говорить, что выиграло «Динамо», а при поражениях стрелы будут лететь именно в голкипера. Будут упрекать, что играет по блату. Тем времнем Суркис становится вторым номером команды.

Валентин Моргун попрощается с командой, понимает, что у него нет шансов. Поэтому Суркис сможет конкурировать даже с Нещеретом», – рассказал инсайдер.

В нынешнем сезоне 20-летний вратарь провел два матча в элитном дивизионе (без пропущенных голов). В активе Суркиса – 33 игры в составе «Динамо» U-19, где он пропустил 22 мяча и провел 19 поединков «на ноль».

По теме:
Ярмоленко побил рекорд Гусева и Гладкого
Владелец Погони предложил стадион своей команды представителям Украины в ЕК
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо нуждается в усилении на всех позициях»
Динамо Киев Руслан Нещерет Вячеслав Суркис Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 21 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Футбол | 21 мая 2026, 10:24 3
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне

Роман вернётся в «Олимпиакос»

Кубок Украины. Саленко отметил один положительный момент в победе Динамо
Футбол | 21.05.2026, 10:17
Кубок Украины. Саленко отметил один положительный момент в победе Динамо
Кубок Украины. Саленко отметил один положительный момент в победе Динамо
Бенфика планирует попрощаться с игроком сборной Украины и нашла ему замену
Футбол | 21.05.2026, 12:44
Бенфика планирует попрощаться с игроком сборной Украины и нашла ему замену
Бенфика планирует попрощаться с игроком сборной Украины и нашла ему замену
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Футбол | 21.05.2026, 08:23
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
19.05.2026, 08:45 4
Другие виды
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
20.05.2026, 13:35 15
Теннис
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 24
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
20.05.2026, 16:51 21
Футбол
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20.05.2026, 20:39 13
Футбол
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 7
Футбол
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем