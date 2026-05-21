Динамо потеряет одного из голкиперов, известно будущее Суркиса-младшего

Голкипер киевского «Динамо» Вячеслав Суркис станет вторым номером в иерархии вратарей и попытается побороться за место в стартовом составе с Русланом Нещеретом.

Валентин Моргун решил покинуть «бело-синих» из-за недостатка игрового времени и недоверия от главного тренера. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас:

«Суркис провел первый матч в основе, это уже не подарок на день рождения. Уверенная игра, никто не скажет, что это плохой вратарь. Способный, усердный, но он должен быть готов.

Побеждает команда – будут говорить, что выиграло «Динамо», а при поражениях стрелы будут лететь именно в голкипера. Будут упрекать, что играет по блату. Тем времнем Суркис становится вторым номером команды.

Валентин Моргун попрощается с командой, понимает, что у него нет шансов. Поэтому Суркис сможет конкурировать даже с Нещеретом», – рассказал инсайдер.

В нынешнем сезоне 20-летний вратарь провел два матча в элитном дивизионе (без пропущенных голов). В активе Суркиса – 33 игры в составе «Динамо» U-19, где он пропустил 22 мяча и провел 19 поединков «на ноль».