  4. Футболист Реала покинет королевский клуб после назначения Жозе Моуриньо
19 мая 2026, 11:21 |
Футболист Реала покинет королевский клуб после назначения Жозе Моуриньо

Рауль Асенсио сообщил о своем решении и запросил трансфер после завершения сезона 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Испанский защитник Рауль Асенсио решил покинуть мадридский «Реал» после завершения нынешнего сезона и назначения на должность главного тренера Жозе Моуриньо.

Королевский клуб намерен в ближайшее время объявить о сотрудничестве с португальским специалистом, который заменит нынешнего наставника Альваро Арбелоа.

«Асенсио запросил трансфер этим летом, так как не видит дальнейшего развития в первой команде – он уверен, что не сможет получит ту роль, на которую изначально рассчитывал.

Высокая конкуренция за место в стартовом составе и приход нового тренера сильно повлияли на решение игрока. Рауль выразил намерение покинуть «Реал», чтобы обеспечить себе стабильное игровое время в другом клубе», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Асенсио провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 25 млн евро.

Николай Тытюк Источник: Bernabéu Digital
