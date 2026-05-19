Футболист Реала покинет королевский клуб после назначения Жозе Моуриньо
Рауль Асенсио сообщил о своем решении и запросил трансфер после завершения сезона 2025/26
Испанский защитник Рауль Асенсио решил покинуть мадридский «Реал» после завершения нынешнего сезона и назначения на должность главного тренера Жозе Моуриньо.
Королевский клуб намерен в ближайшее время объявить о сотрудничестве с португальским специалистом, который заменит нынешнего наставника Альваро Арбелоа.
«Асенсио запросил трансфер этим летом, так как не видит дальнейшего развития в первой команде – он уверен, что не сможет получит ту роль, на которую изначально рассчитывал.
Высокая конкуренция за место в стартовом составе и приход нового тренера сильно повлияли на решение игрока. Рауль выразил намерение покинуть «Реал», чтобы обеспечить себе стабильное игровое время в другом клубе», – сообщил источник.
В нынешнем сезоне Асенсио провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 25 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец планирует провести бой с Наваррете, а затем – с Дэвисом
Особым событиям сезона – особое название