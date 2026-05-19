Роман ВАНТУХ: «Мы знаем, в каком клубе находимся»

Левый защитник луганской «Зари» Роман Вантух прокомментировал ничью против житомирского «Полесья» (0:0) в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Насколько сложно было отбиваться на протяжении всего матча?

– Это была стратегия на игру, потому что «Полесье» очень хорошо играет первым номером, задействуя полузащитников, имея широкие фланги. Стратегия сработала, потому что мы знали, что «Полесье» будет открываться, и у нас будет 1, 2, 3 момента. Так и было, и у меня был момент. Жаль, что не реализовал. Стратегия сработала, и мы могли даже выиграть эту игру.

– Откуда на сегодняшний матч взялась мотивация бороться до последнего?

– Во-первых, мы знаем, в каком клубе находимся. Во-вторых, это фамилия на спине, никогда не хочется, чтобы тебя лицом в болото окунали. Мотивация каждый день есть. И в предыдущих играх мы боролись, и сейчас боремся, и обязательно поедем во Львов и тоже будем играть на все сто.

– Сегодня у соперников была команда, которая претендует на еврокубки и медали. Был ли дополнительный стимул? Или не было разницы – команда из середины, снизу или сверху турнирной таблицы?

– Мы настраиваемся на каждую игру, но на такого соперника настраиваться легче. У этой команды есть амбиции, хорошее финансирование, они заявляют, что хотят бороться за высокие места. Поэтому против таких команд очень хочется играть чаще, и здесь мотивации искать не нужно. Хочу отметить соперника, это действительно очень классная команда.