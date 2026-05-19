Перед объявлением результатов зрительского голосования на песенном конкурсе «Евровидение» у лидировавшей на тот момент в зачете баллов и будущей победительницы Dara из Болгарии спросили, что означает ее авторский неологизм «бангаранга» в песне. Но она не была конкретна в ответе: упомянула и энергию внутри каждого из нас, и связь со Вселенной, и гармонию, и желание быть тем, кем захочешь… Намного понятнее не стало. Вопросы остались. Пространство для интерпретации – тоже. А интерпретировать стоит, ведь «Бангаранга» надолго поселится в чартах, на радио, на сцене «Евровидения». И еще успеет нам всем надоесть, как и все популярные песни. Хочешь не хочешь, но однажды спросишь себя: а что для меня является той самой «бангарангой»?

Футбольным фанатам – футбольные варианты ответа на этот вопрос. Ниже найдем в данном виде спорта события сезона, которые настолько трудно прокомментировать с помощью классического словаря, что просто приходится использовать слово «бангаранга».

Сезон для Слота

Прошлый игровой год был сверхуспешным для Арне и его команды: она победила в АПЛ, хотя до старта сезона была лишь третьим фаворитом на золотые медали. Все сложилось идеально. И это без трансферов. Ожидания от второго сезона Слота выросли, после приобретений Вирца, Экитике и Вирца – в разы. И… случилось то, что случилось. «Ливерпуль» прямо сейчас вне топ-4 АПЛ. Новички постоянно в лазарете. Салах постарел и сдал, а еще публично выступил против клуба. Конате провел сезон, после которого «Реал» не захочет подписать его даже бесплатно. В какой-то момент травмировались аж 2 основных вратаря. А Жота? Не так пошло вообще всё, что только могло. СМИ «увольняли» Слота каждую неделю. Но он до сих пор здесь. Как-то справляется со стрессом и, вероятно, выведет «Ливерпуль» в ЛЧ. Сезон – настоящий ночной кошмар для тренера. Полная бангаранга, которую Арне пережил.

Сейв Гарсии

Очередной сезон вратарских подвигов. «Арсенал» среди лучших в мире благодаря спасениям Раи в решающие моменты. «Сити» до сих пор в гонке за титул, потому что Доннарумма несколько раз доставал «мертвые» мячи на последних минутах. Один из самых ярких перформансов плей-офф ЛЧ – в исполнении Нойера в Мадриде. Вратари в целом были на высоте. Но Гарсия – выше остальных. Во-первых, спас «Барселону» от десятка «лишних» пропущенных голов в Ла Лиге, если верить разнице между ожидаемыми и фактическими голами. Во-вторых, делал и двойные сейвы, и после выходов один на один, много играл на ноль и выигрывал матчи для команды. Но главное спасение сезона он совершил без прикосновения к мячу: толкнул Мартина под мяч в игре с «Эспаньолом». Первый на моей памяти вратарский сейв, сделанный партнером по команде. Это не просто хайлайт или легендарное действие – настоящая бангаранга.

Рекордное выступление Кейна

«Бавария» проводит выдающийся сезон, а Харри – главная фигура в команде. Это отражает статистика: в 50 матчах Кейн забил 58 голов и еще 7 раз ассистировал партнерам. Выиграл Бундеслигу. Сыграл в полуфинале ЛЧ, причем забил в каждом из 4 последних матчей команды в турнире. Отправится на ЧМ одним из фаворитов на ЗМ. В конце концов, Левандовски в том самом сезоне, когда должен был выиграть награду, забил меньше. То есть выступление Харри – легендарное. А он при этом не чисто бомбардир: успевал не только забивать, но и опускаться за мячом вглубь поля. Против «Боруссии» помогал выходить из-под давления на своей трети. В игре с «ПСЖ» отдал идеальный пас на Диаса – такой, который не смог бы отдать ни один другой центральный нападающий современности. Кейн с его стилем игры – уникальный и уникально полезный. Он футбольный единорог. Нет, даже не так: футбольная бангаранга.

Ситуация в раздевалке Реала

Мы давно предполагали, что раздевалка мадридской команды – токсичная. Хотя бы потому, что там одновременно и Мбаппе, и Вини. Но мы не знали, насколько именно. Теперь у нас есть ответы. Только за последнее время мы узнали, что там дерутся Чуамени и Вальверде. Рюдигер и Каррерас. Последний открыто конфликтует с Арбелоа. Хотя по сравнению с Мбаппе – не конфликтует с тренером вообще. Лагерь недовольных «уволил» Алонсо. Новые расстроенные «увольняют» Арбелоа. Тренера называют «конусом». Арнольд плачет в раздевалке. В клубе ищут «крысу». Куда уже хуже? Ни одного дня без скандала. Каждая новая новость о «Реале» все больше дискредитирует клуб, президента и всех причастных. Последнее обновление – о Моуриньо, который придет и наведет порядок. Возможно, и так. Но ради этого точно с кем-то поссорится. Станет еще жарче. А текущая ситуация и так уже бангаранга.

То, что случилось с Жироной

Прошлогодний участник основного этапа ЛЧ теперь рискует отправиться в Сегунду. С составом, способным успешно бороться за сохранение места в лиге. Проблема? Классическая для команд, которые неожиданно для самих себя оказались с полными карманами: «Жирона» не поняла, как следует использовать деньги. Тратила слишком много на зарплаты. Брала не молодых и перспективных, а в частности «сбитых летчиков». Подписывала на уже закрытые позиции и игнорировала необходимость усиления проблемных. И вот мы оказались в точке, где команда наносит 54 удара по воротам соперников в 2 решающих для себя матчах Примеры, но не может забить. Потому что просто некем. И тренер хороший. И Цыганков. И еще несколько футболистов. И игра есть. И денег достаточно, чтобы даже не думать о вылете. Но «Жирона» под красной линией перед последним туром. Потому что ответственные за трансферы натворили бангарангу.

Футбол Арсенала

Вряд ли кому-то нравится то, что делает в этом сезоне на футбольном поле команда Артеты. Пройдет время, и этот год будут вспоминать как тот, когда «Арсенал» забивал голы исключительно за счет стандартов. Что будет неправдой… Ну, почти. «Канониры» действительно создают слишком мало из игры. Действительно поставили на поток голы после угловых. На самом деле у них нет ни одного топ-бомбардира. Предпочитают победы со счетом 1:0, чем, например, виктории 3:1, потому что слишком не любят пропускать и не готовы стабильно забивать. «Арсенал» – скучный. Особенно если смотреть его матчи полностью, а не только обзоры. Часто в них по 10-20-30 минут ничего не происходит. Особенно если это топ-матчи. Но такой стиль эффективен. С ним «Арсенал» в финале ЛЧ и является лидером АПЛ. При том, что довольно часто «канониры» отказываются играть в футбол. Делают на поле… ну, что-то другое. Чем вам не бангаранга?

Игра Шерки

Гвардиола всегда был системным тренером. Всю свою карьеру он запрещал футболистам творить слишком часто, если не вообще. Вспомните хотя бы креативного Грилиша, который в Манчестере постепенно стал командным игроком – и потерял не только зрелищность, но и собственную изюминку. Стал винтиком в системе. И такова была судьба многих. Кроме Месси, которого Пеп раз за разом хвалил на пресс-конференциях даже тогда, когда покинул «Барселону». Только Лео благодаря своему особому таланту имел карт-бланш на любые действия с мячом на футбольном поле. Только ради Месси испанский визави был готов делать исключения из правил. До этого сезона. Теперь он получил Шерки – фигуру другого масштаба, но также с выдающимся талантом в ногах. С магией. Способный на настоящие чудеса на поле. Такие, из-за которых Гвардиола часто оставлял француза на скамейке запасных. Но тот цеплялся за шансы и делал результат. Заставил Пепа ставить его в состав каждую неделю. Шерки убедил Гвардиолу, что он заслуживает привилегий уровня Месси. Если и это не бангаранга, то что тогда?

Матч ПСЖ и Баварии

Счет 5:4 – самый крупный в полуфиналах ЛЧ. За всю историю. То есть игра легендарна уже хотя бы из-за этого. Но не только. Это матч, где у Нойера 0 сейвов, но его не в чем винить, ведь удары футболистов «ПСЖ» – великолепные. Это поединок, где было забито немало красивых голов: чего только стоят те, что после паса Кейна и когда аж 2 футболиста парижан пропустили мяч на Хвичу? Это дуэль, где Упамекано после матча хочется похвалить даже несмотря на 5 пропущенных, ведь он вообще-то выиграл немало дуэлей. Матч, в котором Дембеле оформил сумасшедшие 2+1, но на самом деле провалился, не был убедителен и даже потерялся. Поединок, в котором каждый из 6 нападающих в стартовом составе отличился хотя бы одним голевым действием. Игра, в которой Мендеш, который раньше «съедал» соперников одного за другим, был разгромлен Олисе. Матч, после которого тренеры поздравляли друг друга. Потому что это было интенсивно. Это было безумно. Это было весело. Бангаранга в чистом виде.

Прорыв Ланса

Выдающийся сезон для команды, которая финишировала второй в чемпионате и сыграет в финале Кубка Франции. Хотя, возможно, самое большое достижение – даже не второе место в Лиге 1, а реальная конкуренция с «ПСЖ» на протяжении большей части сезона. В прошлом году «Марсель» тоже был «серебряным», но так не смог. Впрочем, «Ланс» – особенный не только из-за этого. За последние 2 года он полностью обновил свою линию обороны. Продал вратаря. Опорника. Всех защитников. После такого обычно стараются не вылететь из Лиги 1, а не борются за титул. Но ответственные за трансферы отработали на 10 из 10 (привет, «Жирона»!), поэтому «Ланс» не просто не сдал, но и спрогрессировал. Теперь сыграет в ЛЧ. Заработает еще больше на участии в турнире и на продажах новых звезд. Сможет инвестировать эти деньги в новые улучшения. Команда сотворила чудо благодаря качественной работе, хотя никто не ожидал. Образцовая бангаранга.

Назначение Алонсо в Челси

«Аристократы» допустили множество ошибок. Даже за последний год – уйму. Приобретение Гарначо и Гиттенса вместо хотя бы одного классного левого нападающего. Подписание множества новичков, но отказ от поиска левоногого центрального защитника, хотя замена травмированному Колуиллу была необходима. Далее – прощание с Мареской из-за нежелания развиваться. Назначение удобного Росеньора вместо амбициозного тренера. Все это стоило потери ЛЧ, сезона и, вероятно, нескольких топ-футболистов летом. Потому что пойди и попробуй убеди того же Фернандеса, что ему стоит оставаться в клубе, где покупают только молодых и перспективных, а не уходить на повышение туда, где можно выигрывать матчи уже здесь и сейчас. И вот после всего этого «Челси» объявляет новым тренером Хаби Алонсо – лучшего тренера среди доступных на рынке. Когда казалось, что «синие» просто не способны принимать хорошие решения.

Убедили в обратном одним новым контрактом. Хаби в Лондоне – это подписание мечты для фанатов. Что-то фантастическое. Какая-то бангаранга.