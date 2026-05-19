Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины

В среду, 20 мая, состоится финал Кубка Украины 2025/26, в котором встретятся представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо».

Накануне команда Игоря Костюка отправилась во Львов – поединок состоится на стадионе «Арена-Львов» и начнется в 18:00 по киевскому времени.

В составе «бело-синих» заметили и форварда Матвея Пономаренко, который является лучшим бомбардиром команды, однако пропустил три последние игры в чемпионате из-за микроповреждения.

По информации источника, тренерский штаб «Динамо» не принял окончательного решения об участии талантливого нападающего в предстоящем противостоянии.

В день игры Костюк оценит состояние футболиста, который может выйти в стартовом составе важного матча. Победа над «Черниговом» позволит киевской команде попасть в еврокубки.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 21 матч и забил 15 голов. На счету форварда также два гола в Кубке Украины.