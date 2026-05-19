  Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины
19 мая 2026, 10:44 | Обновлено 19 мая 2026, 11:11
Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины

Форвард киевского клуба отправился во Львов и имеет все шансы выйти в стартовом составе

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

В среду, 20 мая, состоится финал Кубка Украины 2025/26, в котором встретятся представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо».

Накануне команда Игоря Костюка отправилась во Львов – поединок состоится на стадионе «Арена-Львов» и начнется в 18:00 по киевскому времени.

В составе «бело-синих» заметили и форварда Матвея Пономаренко, который является лучшим бомбардиром команды, однако пропустил три последние игры в чемпионате из-за микроповреждения.

По информации источника, тренерский штаб «Динамо» не принял окончательного решения об участии талантливого нападающего в предстоящем противостоянии.

В день игры Костюк оценит состояние футболиста, который может выйти в стартовом составе важного матча. Победа над «Черниговом» позволит киевской команде попасть в еврокубки.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 21 матч и забил 15 голов. На счету форварда также два гола в Кубке Украины.

Кубок Украины по футболу Чернигов Динамо Киев Матвей Пономаренко Игорь Костюк
Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
И шо? Там и без него справятся. Пусть готовится в ЛЕ забивать.
