Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины
Форвард киевского клуба отправился во Львов и имеет все шансы выйти в стартовом составе
В среду, 20 мая, состоится финал Кубка Украины 2025/26, в котором встретятся представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо».
Накануне команда Игоря Костюка отправилась во Львов – поединок состоится на стадионе «Арена-Львов» и начнется в 18:00 по киевскому времени.
В составе «бело-синих» заметили и форварда Матвея Пономаренко, который является лучшим бомбардиром команды, однако пропустил три последние игры в чемпионате из-за микроповреждения.
По информации источника, тренерский штаб «Динамо» не принял окончательного решения об участии талантливого нападающего в предстоящем противостоянии.
В день игры Костюк оценит состояние футболиста, который может выйти в стартовом составе важного матча. Победа над «Черниговом» позволит киевской команде попасть в еврокубки.
В нынешнем сезоне Пономаренко провел 21 матч и забил 15 голов. На счету форварда также два гола в Кубке Украины.
