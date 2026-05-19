ПОЛЕГЕНЬКО: «Такие матчи отнимают много сил»

Защитник «Оболони» Павел Полегенько прокомментировал победу над «Колосом» (2:0) в матче 29-го тура УПЛ:

– Павел, поздравляем вас с победой. Похоже, команда уже соскучилась по таким эмоциям после финального свистка?

– Да, вы правильно заметили, что мы долго не выигрывали. Я только что пообщался с болельщиками – все довольны, все поздравляют команду и говорят: «Наконец-то!» Сегодня мы действительно хорошо сыграли.

– Насколько команда сегодня контролировала ход матча?

– Если брать быстрый анализ игры, то могу сказать, что мы практически ничего не дали создать сопернику. Да, были определенные моменты, но каких-то стопроцентных шансов я не припомню. Хотя, возможно, где-то могу ошибаться.

– Раньше вы говорили о том, что команде иногда не хватало умения доводить матчи до логического завершения. Сегодня это удалось?

– В первом тайме мы действительно верили в победу и несли этот настрой на поле. Мне показалось, что первый тайм мы провели значительно лучше второго. После перерыва уже больше играли на результат, и, на мой взгляд, это тот компонент, который нам еще нужно улучшать, чтобы становиться сильнее.

– Насколько сказались на команде предыдущий матч с «Шахтером» и постоянные воздушные тревоги?

– Конечно, такие матчи отнимают много сил, и физически, и эмоционально. Воздушные тревоги тоже выбивают из ритма, но ничего страшного – все команды находятся в одинаковых условиях, поэтому продолжаем работать и двигаться дальше.

– Можно ли сказать, что после этой победы команда может немного спокойнее смотреть на завершение чемпионата?

– Нет, пока рано так говорить. В футболе бывает всякое, поэтому мы должны сосредоточиться в первую очередь на своей игре. Впереди матч с «ЛНЗ», и мы будем готовиться к нему так же серьезно, как и ко всем предыдущим матчам.