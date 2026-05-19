43 победы Артеты в сезоне. Он превзошёл достижение Венгера

Микель Артета одержал уже 43 победы у руля «Арсенала» в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Очередным победным матчем стал домашний поединок 37-го тура АПЛ против «Бернли» (1:0).

Артета уже на 4 победы превзошел предыдущее достижение Арсена Венгера во главе «канониров» в эпоху Премьер-лиги, установленное в сезоне 2001/02 (39).

Тренеры «Арсенала» с наибольшим количеством побед во главе клуба за один сезон во всех турнирах, начиная с 1992/93