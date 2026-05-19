Англия19 мая 2026, 07:43 | Обновлено 19 мая 2026, 08:49
454
43 победы Артеты в сезоне. Он превзошёл достижение Венгера
Вспомним тренеров «Арсенала», набравших наибольшее количество побед за один сезон в эпоху АПЛ
Микель Артета одержал уже 43 победы у руля «Арсенала» в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Очередным победным матчем стал домашний поединок 37-го тура АПЛ против «Бернли» (1:0).
Артета уже на 4 победы превзошел предыдущее достижение Арсена Венгера во главе «канониров» в эпоху Премьер-лиги, установленное в сезоне 2001/02 (39).
Тренеры «Арсенала» с наибольшим количеством побед во главе клуба за один сезон во всех турнирах, начиная с 1992/93
- 43 – Микель Артета (2025/26)
- 39 – Арсен Венгер (2001/02)
- 38 – Арсен Венгер (2003/04)
- 36 – Арсен Венгер (2004/05)
- 35 – Арсен Венгер (2013/14)
- 35 – Арсен Венгер (2016/17)
- 35 – Унаи Эмери (2018/19)
- 34 – Микель Артета (2023/24)
- 34 – Арсен Венгер (2007/08)
- 33 – Арсен Венгер (2014/15)
Ну всё. Чемпион Арсенала.
