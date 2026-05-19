Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 43 победы Артеты в сезоне. Он превзошёл достижение Венгера
Англия
19 мая 2026, 07:43 | Обновлено 19 мая 2026, 08:49
454
1

43 победы Артеты в сезоне. Он превзошёл достижение Венгера

Вспомним тренеров «Арсенала», набравших наибольшее количество побед за один сезон в эпоху АПЛ

19 мая 2026, 07:43 | Обновлено 19 мая 2026, 08:49
454
1 Comments
43 победы Артеты в сезоне. Он превзошёл достижение Венгера
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Микель Артета одержал уже 43 победы у руля «Арсенала» в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Очередным победным матчем стал домашний поединок 37-го тура АПЛ против «Бернли» (1:0).

Артета уже на 4 победы превзошел предыдущее достижение Арсена Венгера во главе «канониров» в эпоху Премьер-лиги, установленное в сезоне 2001/02 (39).

Тренеры «Арсенала» с наибольшим количеством побед во главе клуба за один сезон во всех турнирах, начиная с 1992/93

  • 43 – Микель Артета (2025/26)
  • 39 – Арсен Венгер (2001/02)
  • 38 – Арсен Венгер (2003/04)
  • 36 – Арсен Венгер (2004/05)
  • 35 – Арсен Венгер (2013/14)
  • 35 – Арсен Венгер (2016/17)
  • 35 – Унаи Эмери (2018/19)
  • 34 – Микель Артета (2023/24)
  • 34 – Арсен Венгер (2007/08)
  • 33 – Арсен Венгер (2014/15)
По теме:
Райя повторил рекорд Арсенала в АПЛ по количеству игр без пропущенных мячей
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Тоттенхэм
Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микель Артета статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, какой канал покажет финал Кубка Украины Динамо – Чернигов
Футбол | 19 мая 2026, 05:32 2
Известно, какой канал покажет финал Кубка Украины Динамо – Чернигов
Известно, какой канал покажет финал Кубка Украины Динамо – Чернигов

Матч будет транслировать УПЛ-ТБ

Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 19 мая 2026, 04:44 11
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины

Вместо Гуцуляка будет вызван Волошин

Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Бокс | 19.05.2026, 07:27
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Футбол | 18.05.2026, 10:05
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Футбол | 19.05.2026, 07:08
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну всё. Чемпион Арсенала.
Ответить
0
Популярные новости
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 09:25 4
Футбол
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 07:33 1
Футбол
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
18.05.2026, 08:42 13
Футбол
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 86
Футбол
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
18.05.2026, 11:14
Бокс
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
17.05.2026, 20:58 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем