ФОТО. Звезда Реала подтвердил расставание с девушкой
Винисиус Жуниор поблагодарил Вирджинию Фонсеку за отношения
Звезда мадридского «Реала» Винисиус Жуниор официально подтвердил расставание со своей теперь уже бывшей девушкой Вирджинией Фонсекой.
Бразилец опубликовал IG-сторис, в которой поблагодарил Вирджинию за отношения и эмоционально обратился к ней: «Спасибо тебе за все! Каждый момент и каждый урок рядом с тобой были особенными. Желаю тебе только лучшего и успехов в жизни! Я всегда буду благодарен за то, что ты посвятила часть своей жизни мне. Береги себя!».
Несколькими днями ранее сама Вирджиния Фонсека также подтвердила расставание в соцсетях, намекнув, что их история завершилась мирно.
По информации бразильских и испанских таблоидов, в последние недели вокруг Винисиуса появлялись слухи о вечеринках и проведении времени с моделями в Мадриде. Сам футболист эти сообщения публично не комментировал.
🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Vinicius Junior on Instagram:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 18, 2026
"Thank you for everything! Every moment and learning was remarkable by your side! All the best and success in your life! Rooting for your happiness. I always thank you for dedicating a part of your life for me. Stay well!." pic.twitter.com/TmFcPdOXqE
