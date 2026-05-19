ФОТО. Звезда Реала подтвердил расставание с девушкой

Звезда мадридского «Реала» Винисиус Жуниор официально подтвердил расставание со своей теперь уже бывшей девушкой Вирджинией Фонсекой.

Бразилец опубликовал IG-сторис, в которой поблагодарил Вирджинию за отношения и эмоционально обратился к ней: «Спасибо тебе за все! Каждый момент и каждый урок рядом с тобой были особенными. Желаю тебе только лучшего и успехов в жизни! Я всегда буду благодарен за то, что ты посвятила часть своей жизни мне. Береги себя!».

Несколькими днями ранее сама Вирджиния Фонсека также подтвердила расставание в соцсетях, намекнув, что их история завершилась мирно.

По информации бразильских и испанских таблоидов, в последние недели вокруг Винисиуса появлялись слухи о вечеринках и проведении времени с моделями в Мадриде. Сам футболист эти сообщения публично не комментировал.