Сака стал пятым игроком Арсенала с 50+ ассистами в АПЛ. Кто первые четверо?

24-летний английский игрок Арсенала Букайо Сака оформил свой юбилейный 50-й ассист в АПЛ.

Произошло это в матче 37-го тура сезона 2025/26 против Бернли.

Сака стал пятым футболистом в истории «канониров», кому покорилась данная отметка в АПЛ.

До него 50+ результативными передачами в составе Арсенала отмечались Деннис Бергкамп (94), Тьерри Анри (74), Сеск Фабрегас (70) и Месут Озил (54).

Игроки Арсенала с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ

Также Сака в возрасте 24 года и 255 дней стал вторым после Уэйна Руни (24 года и 84 дня) самым молодым игроком в истории АПЛ с 50+ голами и 50+ ассистами.

Самые молодые игроки в истории АПЛ, забившие 50+ голов и осуществившие 50+ результативных передач

Bukayo Saka is the fifth different player to provide 50 Premier League assists for Arsenal.



◎ 94 - Dennis Bergkamp

◎ 74 - Thierry Henry

◎ 70 - Cesc Fabregas

◎ 54 - Mesut Ozil

◉ 50 - Bukayo Saka



