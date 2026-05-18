Сака стал пятым игроком Арсенала с 50+ ассистами в АПЛ. Кто первые четверо?
Также англичанин стал вторым самым молодым футболистом в истории АПЛ с 50+ голами и 50+ ассистами
24-летний английский игрок Арсенала Букайо Сака оформил свой юбилейный 50-й ассист в АПЛ.
Произошло это в матче 37-го тура сезона 2025/26 против Бернли.
Сака стал пятым футболистом в истории «канониров», кому покорилась данная отметка в АПЛ.
До него 50+ результативными передачами в составе Арсенала отмечались Деннис Бергкамп (94), Тьерри Анри (74), Сеск Фабрегас (70) и Месут Озил (54).
Игроки Арсенала с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ
- 94 – Деннис Бергкамп (Нидерланды)
- 74 – Тьерри Анри (Франция)
- 70 – Сеск Фабрегас (Испания)
- 54 – Месут Озил (Германия)
- 50 – Букайо Сако (Англия)
Также Сака в возрасте 24 года и 255 дней стал вторым после Уэйна Руни (24 года и 84 дня) самым молодым игроком в истории АПЛ с 50+ голами и 50+ ассистами.
Самые молодые игроки в истории АПЛ, забившие 50+ голов и осуществившие 50+ результативных передач
- 24 года и 84 дня – Уэйн Руни (Англия)
- 24 года и 255 дней – Букайо Сака (Англия)
Bukayo Saka is the fifth different player to provide 50 Premier League assists for Arsenal.— Squawka (@Squawka) May 18, 2026
◎ 94 - Dennis Bergkamp
◎ 74 - Thierry Henry
◎ 70 - Cesc Fabregas
◎ 54 - Mesut Ozil
◉ 50 - Bukayo Saka
How high can he go? pic.twitter.com/9cRqDwFsxc
50 + 50 - Aged 24 years and 255 days today, Bukayo Saka is the second youngest player in Premier League history to register both 50+ goals and 50+ assists, behind only Wayne Rooney (24 years, 84 days). Production. pic.twitter.com/q6FQIP8C8w— OptaJoe (@OptaJoe) May 18, 2026
