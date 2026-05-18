Сака стал пятым игроком Арсенала с 50+ ассистами в АПЛ. Кто первые четверо?

Также англичанин стал вторым самым молодым футболистом в истории АПЛ с 50+ голами и 50+ ассистами

Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

24-летний английский игрок Арсенала Букайо Сака оформил свой юбилейный 50-й ассист в АПЛ.

Произошло это в матче 37-го тура сезона 2025/26 против Бернли.

Сака стал пятым футболистом в истории «канониров», кому покорилась данная отметка в АПЛ.

До него 50+ результативными передачами в составе Арсенала отмечались Деннис Бергкамп (94), Тьерри Анри (74), Сеск Фабрегас (70) и Месут Озил (54).

Игроки Арсенала с наибольшим количеством результативных передач в АПЛ

  • 94 – Деннис Бергкамп (Нидерланды)
  • 74 – Тьерри Анри (Франция)
  • 70 – Сеск Фабрегас (Испания)
  • 54 – Месут Озил (Германия)
  • 50 – Букайо Сако (Англия)

Также Сака в возрасте 24 года и 255 дней стал вторым после Уэйна Руни (24 года и 84 дня) самым молодым игроком в истории АПЛ с 50+ голами и 50+ ассистами.

Самые молодые игроки в истории АПЛ, забившие 50+ голов и осуществившие 50+ результативных передач

  • 24 года и 84 дня – Уэйн Руни (Англия)
  • 24 года и 255 дней – Букайо Сака (Англия)
