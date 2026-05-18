  4. Экс-форвард сборной Украины не верит в Мальдеру во главе сборной Украины
18 мая 2026, 22:46 | Обновлено 18 мая 2026, 22:47
Иван Гецко скептически относится к назначению итальянца главным тренером национальной команды

УАФ. Андреа Мальдера

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua оценил назначение главным тренером украинской сборной итальянского специалиста Андреа Мальдеры.

«Если откровенно, то я настроен не оптимистично. Возможно, Мальдера и квалифицированный теоретик, тактик, но ведь у него вообще не имеет опыта быть руководителем. По силам ли ему вообще нести на своих плечах бремя ответственности, умеет ли он держать удар? Тем более, что нынешняя сборная сильно отличается от той, когда он помогал Андрею Шевченко. И нужно быть готовым к тому, что именно Мальдери достанется на «орехи» при первых неудачах.

Конечно, не забудут и уже упомянутого Шевченко, который был инициатором этого довольно неожиданного назначения.

Удивило и то, что Мальдера не рискнул вызвать на сбор новых игроков, которые могли бы закрыть проблемные позиции, в частности, защитника Илью Крупского. Ведь именно в товарищеских матчах была бы возможность убедиться, можно ли на него рассчитывать в будущем. Впрочем, я не удивлюсь, когда уже после первых поединков сборной под руководством Мальдеры, не обойдется без переоценки ценностей».

Андрей Писаренко
Дайте людині хоч розпочати роботу, а потім вже обговорюйте.
