Экс-защитник сборной Украины нашел плюсы в назначении Мальдеры в сборную

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился мнением о назначении на должность главного тренера украинской сборной Андреа Мальдеры.

- Я считаю, что это взвешенное и правильное решение президента УАФ Андрея Шевченко, хорошо знающего возможности итальянского специалиста Андреа Мальдеры, ранее долгое время помогавшего ему в национальной сборной.

– Но хватает экспертов, утверждающих, что это немалый риск доверить управление специалисту, ранее никогда не работавшему главным тренером.

– Знаете, я бы не переоценивал значение этого фактора. Вспоминается, когда Мальдера был ассистентом Шевченко, он запомнился профессиональностью, креативностью, здравомыслием, толерантностью. Это ценные качества. Во-вторых, убежден, что особенно в начале своей самостоятельной карьеры итальянец будет обеспечен большой поддержкой со стороны Шевченко. В-третьих, очень многое будет зависеть от окружения Мальдеры в сборной. Первые назначения мне понравились: в тренерский штаб вошли Тарас Степаненко и Владимир Езерский – достойные люди, верой и правдой служащие уже много лет украинскому футболу. Будет большой ошибкой, если среди помощников Мальдеры окажутся случайные персонажи типа Глеба Платова при руководстве Сергея Реброва. Это путь в никуда.

– Как вы оцениваете решение Мальдеры «прописаться» во Львове и то, что сборная постарается проводить тренировочные сборы в Украине?

– Положительно. Что касается Мальдеры, то этого следовало ожидать, ведь руководство УАФ не скрывало, что в случае, если сборную возглавит иностранец, он будет проживать в Украине. Что же касается тренировочного процесса на территории Украины, то это скорее медийный ход и здесь стоит быть настороже, потому что не надо забывать, что российский агрессор подлый и никак не успокоится.

– Тогда о расширенном списке игроков, которых Мальдера вызвал на товарищеские матчи с поляками и датчанами.

– По-моему, неожиданностей нет, разве что удивило отсутствие Ивана Калюжного, который действует на проблемной в сборной позиции опорного полузащитника. Может быть, Мальдера собирается взять на вооружение более наступательную тактическую схему? Что касается возвращения Андрея Ярмоленко, то здесь все справедливо. Своей игрой в УПЛ динамовец заслужил вызов. И не стоит обращать внимание на его возраст. Тому же боснийцу Эдину Джеко уже 40 лет, однако это не помешало ему вскоре выступить на чемпионате мира.

Оказался на виду и стопер Александр Романчук, ставший одним из открытий чемпионата Румынии, продемонстрировав не только надежность у своих владений, но и высокую результативность. Возможно, именно с его появлением удастся избавиться от уязвимых мест в центре защиты.

Тем не менее, не забывайте, что это только первый сбор, первые товарищеские матчи под руководством Мальдеры. Конечно, не стоит ожидать, что в украинской сборной сразу же произойдут кардинальные перемены. Процесс усовершенствования довольно длительный. Хотя, вспоминается, что сборная, в которой работали Шевченко и Мальдера, демонстрировала более содержательную и главную, разнообразную игру, чем при Реброве, который был сторонником консервативного футбола. Будем верить в лучшее.

Ранее Александр Кучер признался, как воспринял кандидатуру Андреа Мальдера.