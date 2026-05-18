Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КУЧЕР: «Мальдера всем очень нравился как тренер»
Сборная УКРАИНЫ
18 мая 2026, 20:48 |
486
1

КУЧЕР: «Мальдера всем очень нравился как тренер»

Тренер Александр Кучер признался, как воспринял кандидатуру Андреа Мальдеры

18 мая 2026, 20:48 |
486
1 Comments
КУЧЕР: «Мальдера всем очень нравился как тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

Андреа Мальдера подписал контракт с УАФ на два года с возможностью продления и стал первым иностранным тренером в истории главной команды нашей страны. Тренер Александр Кучер признался, как воспринял кандидатуру Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины, назвал его сильные качества и рассказал, какой он человек.

– Я нормально это воспринял. Мне тяжело комментировать, кто был на должность, какие были кандидаты. Выбрали Мальдеру – ну, пусть будет Мальдера. Надо, чтобы был результат. Чтобы команда играла и радовала болельщиков. Последние выступления, конечно, показали, что мы играли безвольно, как со шведами (1:3). Не хочется подобных поражений.

Не знаю, что будет. Плюсы – когда будет результат, тогда будут плюсы. А сейчас что-либо говорить об этом я не вижу смысла. Всё зависит от футбольного поля. Какие будут показатели – таковы и будут плюсы. Что-то говорить сейчас, махать руками до того, что что-то случилось, я не вижу смысла. Надо следить за результатами, как оно будет смотреться.

– Какие у него сильные тренерские качества?

– Тактические моменты. Он очень хорошо разбирается в тактике, как играть. Во всех этих моментах тактического плана.

– А какой он человек?

– Очень хороший человек. Он очень положительный. Всегда идет на общение. Мне нравился. Он всем очень нравился как тренер.

Андреа Мальдера раньше никогда не работал главным тренером, однако имеет большой опыт работы ассистентом.

По теме:
«Иначе будет проблема». Левченко дал совет Мальдере насчет сборной Украины
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень круто, что Мальдера будет жить в Украине»
Экс-защитник сборной Украины нашел плюсы в назначении Мальдеры в сборную
Андреа Мальдера Александр Кучер сборная Украины по футболу
Руслан Полищук Источник: NV.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Футбол | 18 мая 2026, 21:59 0
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб

Футболист может перейти в «Арсенал»

Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Футбол | 18 мая 2026, 10:05 16
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине

Кауан Элиас заинтересовал каталонский клуб

В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
Футбол | 18.05.2026, 04:02
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 18.05.2026, 07:33
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Олейникова с камбеком одолела Эалу и вышла во 2-й круг WTA 500 в Страсбурге
Теннис | 18.05.2026, 18:27
Олейникова с камбеком одолела Эалу и вышла во 2-й круг WTA 500 в Страсбурге
Олейникова с камбеком одолела Эалу и вышла во 2-й круг WTA 500 в Страсбурге
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Я надеюсь что у него есть кнут и пряник.
Ответить
0
Популярные новости
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 19
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 85
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 20
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 13
Теннис
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
17.05.2026, 20:58 13
Бокс
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 09:25 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем