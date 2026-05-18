КУЧЕР: «Мальдера всем очень нравился как тренер»

Андреа Мальдера подписал контракт с УАФ на два года с возможностью продления и стал первым иностранным тренером в истории главной команды нашей страны. Тренер Александр Кучер признался, как воспринял кандидатуру Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины, назвал его сильные качества и рассказал, какой он человек.

– Я нормально это воспринял. Мне тяжело комментировать, кто был на должность, какие были кандидаты. Выбрали Мальдеру – ну, пусть будет Мальдера. Надо, чтобы был результат. Чтобы команда играла и радовала болельщиков. Последние выступления, конечно, показали, что мы играли безвольно, как со шведами (1:3). Не хочется подобных поражений.

Не знаю, что будет. Плюсы – когда будет результат, тогда будут плюсы. А сейчас что-либо говорить об этом я не вижу смысла. Всё зависит от футбольного поля. Какие будут показатели – таковы и будут плюсы. Что-то говорить сейчас, махать руками до того, что что-то случилось, я не вижу смысла. Надо следить за результатами, как оно будет смотреться.

– Какие у него сильные тренерские качества?

– Тактические моменты. Он очень хорошо разбирается в тактике, как играть. Во всех этих моментах тактического плана.

– А какой он человек?

– Очень хороший человек. Он очень положительный. Всегда идет на общение. Мне нравился. Он всем очень нравился как тренер.

Андреа Мальдера раньше никогда не работал главным тренером, однако имеет большой опыт работы ассистентом.