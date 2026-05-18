  4. Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
18 мая 2026, 21:59
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб

Футболист может перейти в «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность громкого трансфера вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии уже этим летом.

Как сообщает источник, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет серьезно усилить атакующую линию команды и видит в грузинском футболисте идеального игрока для своей системы.

Несмотря на то, что ПСЖ не планирует легко отпускать одного из своих лидеров, представители Кварацхелии якобы готовы к варианту с переходом в «Арсенал». В лондонском клубе уже изучают возможность оформления трансфера.

Также отмечается, что «Арсенал» может пойти на крупную распродажу этим летом, чтобы сбалансировать финансы и получить дополнительные средства на новичков.

Дмитрий Олийченко Источник: OneFootball
левым флангом Артета давно не доволен.
Мартинелли он хотел заменить еще Мудриком. Троссард брался как временный вариант, хотя и проявил себя в результате выше всех похвал.
Арсеналу не хватает звезд первой величины, даже Сака на этот статус не тянет.  Нужны такие как Шерки, Семенио у Сити
