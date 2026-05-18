Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность громкого трансфера вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии уже этим летом.

Как сообщает источник, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет серьезно усилить атакующую линию команды и видит в грузинском футболисте идеального игрока для своей системы.

Несмотря на то, что ПСЖ не планирует легко отпускать одного из своих лидеров, представители Кварацхелии якобы готовы к варианту с переходом в «Арсенал». В лондонском клубе уже изучают возможность оформления трансфера.

Также отмечается, что «Арсенал» может пойти на крупную распродажу этим летом, чтобы сбалансировать финансы и получить дополнительные средства на новичков.