Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Футболист может перейти в «Арсенал»
Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность громкого трансфера вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии уже этим летом.
Как сообщает источник, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет серьезно усилить атакующую линию команды и видит в грузинском футболисте идеального игрока для своей системы.
Несмотря на то, что ПСЖ не планирует легко отпускать одного из своих лидеров, представители Кварацхелии якобы готовы к варианту с переходом в «Арсенал». В лондонском клубе уже изучают возможность оформления трансфера.
Также отмечается, что «Арсенал» может пойти на крупную распродажу этим летом, чтобы сбалансировать финансы и получить дополнительные средства на новичков.
Мартинелли он хотел заменить еще Мудриком. Троссард брался как временный вариант, хотя и проявил себя в результате выше всех похвал.
Арсеналу не хватает звезд первой величины, даже Сака на этот статус не тянет. Нужны такие как Шерки, Семенио у Сити