  4. Кварацхелия – рекордсмен Лиги чемпионов по результативной серии
Кварацхелия – рекордсмен Лиги чемпионов по результативной серии

Хвича Кварацхелия забил или ассистировал в седьмом матче плей-офф подряд

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Второй полуфинал Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ» начался с гола гостей уже на третьей минуте. С передачи Хвичи Кварацхелии отличился Усман Дембеле.

В истории парижского гранда только у трех футболистов 15 и больше результативных действий в плей-офф Лиги чемпионов: Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе и Кварацхелии (10 голов и шесть результативных передач).

Также грузинский футболист стал первым в истории Лиги чемпионов, кому удавалось забивать или ассистировать в семи матчах плей-офф подряд по ходу одного сезона.

В середине первого тайма «ПСЖ» ведет у «Баварии» 6:4 по сумме двух встреч.

Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
