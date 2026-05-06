Кварацхелия – рекордсмен Лиги чемпионов по результативной серии
Хвича Кварацхелия забил или ассистировал в седьмом матче плей-офф подряд
Второй полуфинал Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ» начался с гола гостей уже на третьей минуте. С передачи Хвичи Кварацхелии отличился Усман Дембеле.
В истории парижского гранда только у трех футболистов 15 и больше результативных действий в плей-офф Лиги чемпионов: Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе и Кварацхелии (10 голов и шесть результативных передач).
Также грузинский футболист стал первым в истории Лиги чемпионов, кому удавалось забивать или ассистировать в семи матчах плей-офф подряд по ходу одного сезона.
В середине первого тайма «ПСЖ» ведет у «Баварии» 6:4 по сумме двух встреч.
