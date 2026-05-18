ФОТО. Баварию жестко потроллили во время празднования чемпионства

«Бавария» во время празднования чемпионства в Бундеслиге стала жертвой необычного пранка от фанатов «Мюнхена-1860».

На главной площади Мюнхена Маринплац команда Венсана Компани подняла чемпионский трофей перед тысячами болельщиков. В этот момент над толпой развернули огромный флаг с эмблемой «Баварии», однако вместо надписи «ФК Бавария Мюнхен» на нем была оскорбительная фраза, которую можно перевести как «фермеры, сыновья проституток».

Пранк попал в прямую трансляцию на ютуб-канале клуба и быстро разлетелся по всему миру. Позже флаг свернули после просьбы ведущего мероприятия.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер пошутил, что фанаты 1860 вряд ли смогут повторить такое во время празднования титула своего клуба, потому что «его у них еще долго не будет».

«Мюнхен-1860» не выигрывал чемпионат Германии с 1966 года и сейчас выступает в Третьей лиге Германии.