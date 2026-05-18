Сенсационный дебютант чемпионата мира объявил заявку на турнир
Кюрасао стал самой маленькой страной в истории, вышедшей на ЧМ
Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат объявил состав команды на чемпионат мира 2026.
В заявку попали сразу пять игроков, получивших гражданство Кюрасао за последний год, а именно – Тахит Чонг, Суренди Сямбо, Риечедли Базур, Сонтье Генсен и Армандо Обиспо.
Обиспо является, пожалуй, самым известным из этих игроков, так как выиграл четыре титула Эредивизи с ПСВ. В этом сезоне он провёл 27 матчей, в частности, сыграл в шести из восьми матчей Лиги чемпионов.
78-летний Адвокат станет самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира. Ранее он уже работал на двух мундиалях – с Нидерландами в 1994 году и Южной Кореей в 2006-м.
Кюрасао квалифицировался на чемпионат мира, возглавив группу КОНКАКАФ, в которой были Ямайка, Тринидад и Тобаго и Бермуды, и стал самой маленькой страной в истории, вышедшей на ЧМ.
Кюрасао попал в группу E, где сыграет с Германией (14 июня), Эквадором (20 июня) и Кот-д’Ивуаром (25 июня).
Заявка сборной Кюрасао на ЧМ-2026:
Вратари: Тирик Бодак (Тельстар), Тревор Дорнбуш (Венло), Элой Рум (Майами ФК).
Защитники: Ричедли Базур (Коньяспор), Джошуа Бренет (Кайсериспор), Рошон Ван Эйма (Ваалвейк), Шерел Флорианус (Зволле), Деверон Фонвилле (Неймеген), Юриен Гарри (Абха Клуб), Армандо Обиспо (ПСВ Эйндховен), Шурани Самбо (Спарта Роттердам).
Полузащитники: Юнино Бакуна (Волендам), Леандро Бакуна (Игдыр), Ливано Комененсия (Цюрих), Кевин Фелида (Ден Бош), Ар’Яни Марта (Ротерхэм Юнайтед), Тайриз Нослин (Тельстар), Годфрид Ромерота (Ваалвейк).
Нападающие: Джереми Антониссе (Кифисия), Тахит Чонг (Шеффилд Юнайтед), Кенджи Горре (Маккаби Хайфа), Сонтье Хансен (Мидлсбро), Герване Кастанир (Теренгану ФК), Брендли Кувас (Волендам), Юрген Локадия (Майами ФК), Джерл Маргарита (Беверен).
