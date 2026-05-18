18 мая 2026, 22:28 | Обновлено 18 мая 2026, 22:41
Сенсационный дебютант чемпионата мира объявил заявку на турнир

Кюрасао стал самой маленькой страной в истории, вышедшей на ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат объявил состав команды на чемпионат мира 2026.

В заявку попали сразу пять игроков, получивших гражданство Кюрасао за последний год, а именно – Тахит Чонг, Суренди Сямбо, Риечедли Базур, Сонтье Генсен и Армандо Обиспо.

Обиспо является, пожалуй, самым известным из этих игроков, так как выиграл четыре титула Эредивизи с ПСВ. В этом сезоне он провёл 27 матчей, в частности, сыграл в шести из восьми матчей Лиги чемпионов.

78-летний Адвокат станет самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира. Ранее он уже работал на двух мундиалях – с Нидерландами в 1994 году и Южной Кореей в 2006-м.

Кюрасао квалифицировался на чемпионат мира, возглавив группу КОНКАКАФ, в которой были Ямайка, Тринидад и Тобаго и Бермуды, и стал самой маленькой страной в истории, вышедшей на ЧМ.

Кюрасао попал в группу E, где сыграет с Германией (14 июня), Эквадором (20 июня) и Кот-д’Ивуаром (25 июня).

Заявка сборной Кюрасао на ЧМ-2026:

Вратари: Тирик Бодак (Тельстар), Тревор Дорнбуш (Венло), Элой Рум (Майами ФК).

Защитники: Ричедли Базур (Коньяспор), Джошуа Бренет (Кайсериспор), Рошон Ван Эйма (Ваалвейк), Шерел Флорианус (Зволле), Деверон Фонвилле (Неймеген), Юриен Гарри (Абха Клуб), Армандо Обиспо (ПСВ Эйндховен), Шурани Самбо (Спарта Роттердам).

Полузащитники: Юнино Бакуна (Волендам), Леандро Бакуна (Игдыр), Ливано Комененсия (Цюрих), Кевин Фелида (Ден Бош), Ар’Яни Марта (Ротерхэм Юнайтед), Тайриз Нослин (Тельстар), Годфрид Ромерота (Ваалвейк).

Нападающие: Джереми Антониссе (Кифисия), Тахит Чонг (Шеффилд Юнайтед), Кенджи Горре (Маккаби Хайфа), Сонтье Хансен (Мидлсбро), Герване Кастанир (Теренгану ФК), Брендли Кувас (Волендам), Юрген Локадия (Майами ФК), Джерл Маргарита (Беверен).

Иван Чирко Источник
В 2 раза меньше Киева 🇨🇼
