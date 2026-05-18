Ярмоленко сравнялся с Ребровым, ЛНЗ и Полесье дружно оступились
Самые интересные события 29-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
«Динамо» с очередным забитым мячом Ярмоленко победило «Полтаву». «Шахтер» в ярком матче перестрелял «Кривбасс». Запоздалая победа «Александрии». «Полесье» не сумело переиграть «Зарю». ЛНЗ уступил «Кудровке». Стало быть, судьба второго и третьего места, как и 13-го (еще одной команды, кроме «Руха», которая должна сыграть в переходных поединках) решится в последнем туре.
Передача тура
Для голкипера «Металлиста 1925» Ярослава Проценко поединок против «Эпицентра» стал дебютным в нынешнем сезоне. И в первом же матче Ярославу удалось отличиться. Причем не только несколькими сейвами, но и результативной передачей. На 22-й минуте игры Проценко длинным навесом за спину защитников вывел к чужим воротам Забергджу, и тот не оплошал, точно пробив в ближний угол ворот.
Дебют тура
В предпоследнем туре чемпионата страны в составе «Динамо» дебютировал молодой нападающий Виталий Лобко. Ранее парень небезуспешно выступал за дублирующий состав «бело-синих». На старте матча против «Полтавы» 19-летний Лобко заработал для своей команды пенальти.
Цифра тура
Точный и хладнокровный удар с одиннадцатиметровой отметки – и на счету Ярмоленко очередной забитый мяч. Уже 123-й в чемпионатах страны. По числу точных ударов Андрей Николаевич сравнялся с еще одним знаковым для «Динамо» футболистом – Сергеем Ребровым. А для того, чтобы Ярмоленко сравняться с лучшим бомбардиром в истории отечественных первенств – Максимом Шацких, динамовскому ветерану осталось забить один мяч.
Голы тура
Красивейший мяч в ворота «Руха» забил полузащитник «Александрии» Цара. На седьмой минуте встречи Теди поймал мяч, пущенный с левого фланга, и ударом слета, с острого угла, запустил футбольный снаряд в ворота, прошив голкипера. Чем-то этот гол напомнил легендарный удар ван Бастена в 1988 году.
Как нужно выжимать из эпизода максимум, на 41-й минуте матча «Кривбасс» - «Шахтер» наглядно продемонстрировал форвард дончан Траоре. Лассина получил передачу от Азарова, и накоротке пяткой переправил мяч в сетку ворот. И эффектно получилось, и эффективно.
Прозрение тура
«Александрия» не побеждала с сентября прошлого года. С тех пор «горожане» наиграли на 21 матч без викторий (15 поражений и шесть ничьих). Эта серия без побед – антирекорд для «Александрии». Неудачная серия прервалась в игре против «Руха». Поздно прервалась: александрийцы потеряли шансы остаться в УПЛ по спортивному принципу.
Матч тура
Безбашенный атакующий «Кривбасс» против атакующего, с царем в голове «Шахтера» – зрелище практически гарантировано. Правда, погода немного его испортила – игра состоялась под проливным дождем. Да и воздушная тревога вносила свои коррективы. Тем не менее, матч удался. И удался этот матч не в последнюю очередь из-за вынужденной замены. Вместо травмированного Эгиналду в середине первого тайма на поле появился Оба, и нигерийскому форварду судилось стать героем поединка. На его счету – два точных удара. Еще один гол за «горняков» забил Траоре. «Кривбассу» в этой встрече далеко не все удавалось. Тем не менее, за три минуты до конца основного времени команда ван Леувена забила свой второй мяч. И могла вырвать ничью, но подвела удача.
«Многостаночник» тура
После точного удара полузащитника «Кривбасса» Мендозы в матче с «Шахтером» на его счету стало уже 11 мячей в сезоне. Плюс – девять результативных передач. По системе «гол+пас» Глейкер лидирует в УПЛ.
Признание тура
После матча против «Колоса» главный тренер «Оболони» Александр Антоненко признался, что из-за воздушной тревоги было предложение перенести игру, но «пивовары» отказались: «Во втором тайме было видно, что силы покидают команду. Добавились и дорога, и длительная пауза из-за тревоги. Нам даже предлагали доиграть матч на следующий день, но мы попросили завершить игру сегодня, потому что понимали все трудности с переездами и календарем».
Дубль тура
Судьбу матча «Карпаты» – «Верес» решил защитник львовян Бабогло. Во втором тайме капитан «зелено-белых» забил два мяча в ворота «народного клуба». В первом случае Владислав откликнулся на подачу от углового флажка, а во втором – сыграл на опережение. Это второй дубль Бабогло в УПЛ.
Сенсация тура
В Ровно «Кудровка» принимала ЛНЗ. Номинальные хозяева борются за право остаться в УПЛ, тогда как номинальные гости забронировали за собой как минимум третье место. Поединок получился упорным и нервным. Несмотря на статус фаворита, команда Виталия Пономарева в этой игре не смогла зацепиться хотя бы за ничью, хотя и создала пару убойных моментов. Тем не менее, команда Александра Протченко оказалась сильнее. Единственный гол на счету Дениса Свитюхи, который отличился за десять минут до конца основного времени. В итоге «Кудровка» сохранила шансы на избежание переходных матчей, тогда как ЛНЗ не смог оторваться от «Полесья».
Ничья тура
Нашла коса на камень. «Заря», решившая в нынешнем сезоне все свои вопросы, в Киеве принимала «Полесье», бьющееся за второе место. Несмотря на очевидный вопрос – у кого должна быть большей мотивация – игра продемонстрировала боевитый настрой луганчан. Подопечные Виктора Скрипника не отсиживались в обороне. Впрочем, и подопечные Руслана Ротаня пытались создавать опасность у чужих ворот. Два удара в каркас ворот – вот столько на двоих создали оппоненты. По иным статистическим показателям «волки» оказались явно сильнее, но «мужики» все равно не дрогнули.
Символическая сборная тура
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В статусе чемпиона Украины Шахтер нанес поражение Кривбассу
Альберто Босх покинул сборную