  4. Ярмоленко сравнялся с Ребровым, ЛНЗ и Полесье дружно оступились
Украина. Премьер лига
18 мая 2026, 21:30 | Обновлено 18 мая 2026, 21:31
Ярмоленко сравнялся с Ребровым, ЛНЗ и Полесье дружно оступились

Самые интересные события 29-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

«Динамо» с очередным забитым мячом Ярмоленко победило «Полтаву». «Шахтер» в ярком матче перестрелял «Кривбасс». Запоздалая победа «Александрии». «Полесье» не сумело переиграть «Зарю». ЛНЗ уступил «Кудровке». Стало быть, судьба второго и третьего места, как и 13-го (еще одной команды, кроме «Руха», которая должна сыграть в переходных поединках) решится в последнем туре.

Передача тура

Для голкипера «Металлиста 1925» Ярослава Проценко поединок против «Эпицентра» стал дебютным в нынешнем сезоне. И в первом же матче Ярославу удалось отличиться. Причем не только несколькими сейвами, но и результативной передачей. На 22-й минуте игры Проценко длинным навесом за спину защитников вывел к чужим воротам Забергджу, и тот не оплошал, точно пробив в ближний угол ворот.

Дебют тура

В предпоследнем туре чемпионата страны в составе «Динамо» дебютировал молодой нападающий Виталий Лобко. Ранее парень небезуспешно выступал за дублирующий состав «бело-синих». На старте матча против «Полтавы» 19-летний Лобко заработал для своей команды пенальти.

ФК Динамо. Виталий Лобко

Цифра тура

Точный и хладнокровный удар с одиннадцатиметровой отметки – и на счету Ярмоленко очередной забитый мяч. Уже 123-й в чемпионатах страны. По числу точных ударов Андрей Николаевич сравнялся с еще одним знаковым для «Динамо» футболистом – Сергеем Ребровым. А для того, чтобы Ярмоленко сравняться с лучшим бомбардиром в истории отечественных первенств – Максимом Шацких, динамовскому ветерану осталось забить один мяч.

Голы тура

Красивейший мяч в ворота «Руха» забил полузащитник «Александрии» Цара. На седьмой минуте встречи Теди поймал мяч, пущенный с левого фланга, и ударом слета, с острого угла, запустил футбольный снаряд в ворота, прошив голкипера. Чем-то этот гол напомнил легендарный удар ван Бастена в 1988 году.

Как нужно выжимать из эпизода максимум, на 41-й минуте матча «Кривбасс» - «Шахтер» наглядно продемонстрировал форвард дончан Траоре. Лассина получил передачу от Азарова, и накоротке пяткой переправил мяч в сетку ворот. И эффектно получилось, и эффективно.

Прозрение тура

«Александрия» не побеждала с сентября прошлого года. С тех пор «горожане» наиграли на 21 матч без викторий (15 поражений и шесть ничьих). Эта серия без побед – антирекорд для «Александрии». Неудачная серия прервалась в игре против «Руха». Поздно прервалась: александрийцы потеряли шансы остаться в УПЛ по спортивному принципу.

Матч тура

Безбашенный атакующий «Кривбасс» против атакующего, с царем в голове «Шахтера» – зрелище практически гарантировано. Правда, погода немного его испортила – игра состоялась под проливным дождем. Да и воздушная тревога вносила свои коррективы. Тем не менее, матч удался. И удался этот матч не в последнюю очередь из-за вынужденной замены. Вместо травмированного Эгиналду в середине первого тайма на поле появился Оба, и нигерийскому форварду судилось стать героем поединка. На его счету – два точных удара. Еще один гол за «горняков» забил Траоре. «Кривбассу» в этой встрече далеко не все удавалось. Тем не менее, за три минуты до конца основного времени команда ван Леувена забила свой второй мяч. И могла вырвать ничью, но подвела удача.

«Многостаночник» тура

После точного удара полузащитника «Кривбасса» Мендозы в матче с «Шахтером» на его счету стало уже 11 мячей в сезоне. Плюс – девять результативных передач. По системе «гол+пас» Глейкер лидирует в УПЛ.

Признание тура

После матча против «Колоса» главный тренер «Оболони» Александр Антоненко признался, что из-за воздушной тревоги было предложение перенести игру, но «пивовары» отказались: «Во втором тайме было видно, что силы покидают команду. Добавились и дорога, и длительная пауза из-за тревоги. Нам даже предлагали доиграть матч на следующий день, но мы попросили завершить игру сегодня, потому что понимали все трудности с переездами и календарем».

Дубль тура

ФК Карпаты. Владислав Бабогло

Судьбу матча «Карпаты» – «Верес» решил защитник львовян Бабогло. Во втором тайме капитан «зелено-белых» забил два мяча в ворота «народного клуба». В первом случае Владислав откликнулся на подачу от углового флажка, а во втором – сыграл на опережение. Это второй дубль Бабогло в УПЛ.

Сенсация тура

В Ровно «Кудровка» принимала ЛНЗ. Номинальные хозяева борются за право остаться в УПЛ, тогда как номинальные гости забронировали за собой как минимум третье место. Поединок получился упорным и нервным. Несмотря на статус фаворита, команда Виталия Пономарева в этой игре не смогла зацепиться хотя бы за ничью, хотя и создала пару убойных моментов. Тем не менее, команда Александра Протченко оказалась сильнее. Единственный гол на счету Дениса Свитюхи, который отличился за десять минут до конца основного времени. В итоге «Кудровка» сохранила шансы на избежание переходных матчей, тогда как ЛНЗ не смог оторваться от «Полесья».

Ничья тура

Нашла коса на камень. «Заря», решившая в нынешнем сезоне все свои вопросы, в Киеве принимала «Полесье», бьющееся за второе место. Несмотря на очевидный вопрос – у кого должна быть большей мотивация – игра продемонстрировала боевитый настрой луганчан. Подопечные Виктора Скрипника не отсиживались в обороне. Впрочем, и подопечные Руслана Ротаня пытались создавать опасность у чужих ворот. Два удара в каркас ворот – вот столько на двоих создали оппоненты. По иным статистическим показателям «волки» оказались явно сильнее, но «мужики» все равно не дрогнули.

Символическая сборная тура

Валерий Василенко
І Що Оці ЛНЗ Поліцаї скільки в єврокубках наберуть очків 0;5 на усіх крім Шахтаря .
Хороші представники у нас будуть в єврокубках! Що ЛНЗ, що Полісся не можуть навіть сезон дотягнути до кінця, у піддавки грають
