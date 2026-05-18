ДАЛИЧ о выборе состава на ЧМ: «Сборная – это не момент, а процесс»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал выбор состава на чемпионат мира и ответил на вопросы о нескольких игроках.

– Изменения возможны, игроки, которые есть в расширенном списке, могут попасть в основной. Это список, за который я стою вместе со своим штабом. У меня не было причин что-то существенно менять. Бельо? Сначала поздравляю «Динамо» и Бельо с золотым дублем. Бельо действительно был близок, но конкуренция высокая. У нас есть Крамарич и Будимир, которые не подлежат сомнению, а также Муса и Матанович. Муса очень хорошо играет в МЛС, второй бомбардир чемпионата, был великолепен в марте. Матанович провел более пятидесяти матчей в Бундеслиге, является лучшим бомбардиром клуба, играет в финале Лиги Европы. Я еще три года назад вызывал Бельо в сборную, он имел свой шанс. Единственная причина, почему его нет в списке, – сильная конкуренция.

Травма Гвардиола? Надеемся, что Гвардиол будет важен для нас и будет готов. Попробуем дать ему шанс в товарищеских матчах, чтобы он подошел к чемпионату мира в наилучшей форме. Ожидаем, что он будет большим усилением для нас. Его не было шесть месяцев, но зная его трудовую этику, проблем не будет. Он нам очень нужен. Надеюсь, он будет в старте уже против Англии.

Мои сомнения были в том, брать ли пять центральных защитников. Я хочу сохранить атмосферу в команде. В марте я сказал, что состав защитников уже почти определен. Я еще не говорил с Майером – он долго был травмирован и имеет проблемы в клубе. Его статус в клубе привел к тому, что он только в резервном списке.

Модрич был на скамейке в выходные, и я не сомневаюсь, что он будет на высоком уровне. Он очень важен для нас. После тяжелых сезонов игрокам нужен отдых перед сборами.

Есть трое игроков, которые давно не играют. Я не могу исключить Ковачича. Нужно быть осторожными и посмотреть на их состояние во время подготовки.

Петкович? Он постоянно имел травмы. Мы с ним говорили, но он не мог выйти на стабильную форму.

Вратари? У меня в штабе четыре вратаря – лучшие в истории. Решали вместе, опираясь на стабильность. Силич был среди кандидатов в резерв.

Вушкович? Один из лучших игроков Бундеслиги. Он будет важной частью сборной в следующие десять лет. Сезон провел фантастически.

Сборная – это не момент, а процесс. Я смотрю на цикл в несколько лет. Нет негативных обид – только мотивация доказать, что ты достоин вызова, – подытожил Далич.

Сборная Хорватии по результатам жеребьевки попала в группу Л. Соперниками хорватов на ЧМ-2026 станут Панама, Гана и Англия.