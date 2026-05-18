«Даже смешно». Шевченко – о невызове Ярмоленко в сборную Украины

Бывший игрок сборной Украины, а ныне председатель Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко прокомментировал отсутствие нападающего «Динамо» Андрея Ярмоленко в национальной команде с октября 2024 года.

36-летний игрок получил вызов в сборную впервые за последние 1,5 года после назначения Андреа Мальдеры главой команды. Предыдущий тренер Сергей Ребров долгое время игнорировал Ярмоленко.

На этом фоне появились слухи, что специалист, являющийся близким другом Шевченко, не хочет, чтобы его бомбардирский рекорд был побит. Нынешний глава УАФ в свое время забил в составе сборной 48 мячей. У Ярмоленко на два гола меньше. Шевченко ответил, что эти слухи не имеют ничего общего с реальностью.

«За карьеру футболиста, тренера и функционера я слышал много шуток. Это одна из таких супершуток. Даже смешно, когда это говорят», – сказал он.

По словам Шевченко, новый главный тренер сборной Украины имеет полный карт-бланш на состав команды и лично отвечает за него.