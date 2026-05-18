Иван ГЕЦКО: При Мальдере ничего не поменяется в сборной Украины

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко считает, что новый главный тренер национальной команды Андреа Мальдера не сможет коренным образом изменить главную команду страны.

«Честно, пока я не понимаю это назначение, потому что я говорил и буду говорить еще раз, что это должен быть наш специалист, знающий все негативные стороны, которые у нас есть в украинском чемпионате. Знает схемы, знает игроков досконально. И я считаю, что на этом старом багаже ​​нужно что-нибудь поменять. А у меня большие сомнения, что Мальдера это сделает, потому что все же он посредник, он работал когда-то с Андреем Шевченко. Что он сам по себе может показать? Да, неплохой специалист, вопросов у меня нет. Но самая большая проблема – это внутренняя проблема нашего украинского чемпионата.

На мой взгляд, это должен быть человек, досконально знающий все проблемы чемпионата Украины, живущий всеми проблемами, видящий, что творится в Украине. И, по моему мнению, лучше, чем украинский тренер, никто не мог бы разобраться в этой ситуации. Потому я не вижу большой перспективы в плане того, что что-то поменяется», – заявил Гецко.

Андреа Мальдера раньше не работал главным тренером, а с 2016 по 2021 год входил в штаб сборной Украины, которую тогда тренировал Андрей Шевченко.