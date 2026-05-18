  4. Иван ГЕЦКО: При Мальдере ничего не поменяется в сборной Украины
18 мая 2026, 21:15
Иван ГЕЦКО: При Мальдере ничего не поменяется в сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Гецко

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко считает, что новый главный тренер национальной команды Андреа Мальдера не сможет коренным образом изменить главную команду страны.

«Честно, пока я не понимаю это назначение, потому что я говорил и буду говорить еще раз, что это должен быть наш специалист, знающий все негативные стороны, которые у нас есть в украинском чемпионате. Знает схемы, знает игроков досконально. И я считаю, что на этом старом багаже ​​нужно что-нибудь поменять. А у меня большие сомнения, что Мальдера это сделает, потому что все же он посредник, он работал когда-то с Андреем Шевченко. Что он сам по себе может показать? Да, неплохой специалист, вопросов у меня нет. Но самая большая проблема – это внутренняя проблема нашего украинского чемпионата.

На мой взгляд, это должен быть человек, досконально знающий все проблемы чемпионата Украины, живущий всеми проблемами, видящий, что творится в Украине. И, по моему мнению, лучше, чем украинский тренер, никто не мог бы разобраться в этой ситуации. Потому я не вижу большой перспективы в плане того, что что-то поменяется», – заявил Гецко.

Андреа Мальдера раньше не работал главным тренером, а с 2016 по 2021 год входил в штаб сборной Украины, которую тогда тренировал Андрей Шевченко.

Руслан Полищук Источник: NV.ua
Але з одним я погоджусь, один тренер мало що змінить, тут треба всю шайку змінювати
От нам саме і потрібен тренер, яких не знає наших "схем", а про "проблеми" нашого футболу вже скоро легенди ходитимуть.
А знати наших футболістів можна просто, хоч інколи показувати носа в Україну.
В нас жодного разу не було іноземного тренера, звідки він може знати, хто і як справиться з чим? А от наші відчизняні якраз були, всякі були, але в основному відірвані від реальності))
А Мальдері я бажаю успіхів і не бути замішаним в наших "схемах" і "проблемах українського футболу"
Не потрібно знати нашу футбольну кухню для того щоб викликати в збірну найсильніших гравців.Навпаки. Чим більше ти зануренній у наші внутрішні справи, тим менш верогідність, що ти будешь користуватися об'єктивними критеріями..
Хорошая сборная была при Шевченко. Одна из лучших. С первого места вышли из группы. Еще сборная Блохина такой результат давала, но там на мир. Но тут еще вопросы к болельщикам. Возможно те, кто поадекватней мало пишут комментариев. А так только хают и Шеву и Блохина - так зачем же делать тогда больше? Как в одной рекламе говорили... Я не хочу бути героєм України. Не цінує героїв моя країна - колись співав гурт Тартак. і для футболу нашого підходить на жаль
Якщо знову набере у збірну замажорених мавп то звичайно нічого небуде. 
