Иван ГЕЦКО: При Мальдере ничего не поменяется в сборной Украины
Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко считает, что новый главный тренер национальной команды Андреа Мальдера не сможет коренным образом изменить главную команду страны.
«Честно, пока я не понимаю это назначение, потому что я говорил и буду говорить еще раз, что это должен быть наш специалист, знающий все негативные стороны, которые у нас есть в украинском чемпионате. Знает схемы, знает игроков досконально. И я считаю, что на этом старом багаже нужно что-нибудь поменять. А у меня большие сомнения, что Мальдера это сделает, потому что все же он посредник, он работал когда-то с Андреем Шевченко. Что он сам по себе может показать? Да, неплохой специалист, вопросов у меня нет. Но самая большая проблема – это внутренняя проблема нашего украинского чемпионата.
На мой взгляд, это должен быть человек, досконально знающий все проблемы чемпионата Украины, живущий всеми проблемами, видящий, что творится в Украине. И, по моему мнению, лучше, чем украинский тренер, никто не мог бы разобраться в этой ситуации. Потому я не вижу большой перспективы в плане того, что что-то поменяется», – заявил Гецко.
Андреа Мальдера раньше не работал главным тренером, а с 2016 по 2021 год входил в штаб сборной Украины, которую тогда тренировал Андрей Шевченко.
А знати наших футболістів можна просто, хоч інколи показувати носа в Україну.
В нас жодного разу не було іноземного тренера, звідки він може знати, хто і як справиться з чим? А от наші відчизняні якраз були, всякі були, але в основному відірвані від реальності))
А Мальдері я бажаю успіхів і не бути замішаним в наших "схемах" і "проблемах українського футболу"