18 мая 2026, 02:32
Для сборной Украины нашли молодого тренера, за которым будущее

Гецко считает, что команду должен возглавить Ротань

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко считает, что Руслан Ротань должен возглавить сборную Украины.

«На сегодняшний день есть много тренеров, которые сидят без работы. Речь не идет о том, готовы ли они – они могут быть готовы морально, но в этой куче нужно вариться. Нужен тренер, который видит изнутри весь потенциал нашей сборной и знает всех игроков на 100%, которые могут помочь команде и с которыми она может ставить задачи.

Однозначно должен быть человек, который в футболе разбирается очень хорошо, и он должен быть азартным, молодым, перспективным. Хотя у нас есть много тренеров, которые заслуживают эту должность. Трудно сказать... Ну, допустим, у меня есть кандидатура... Ротань – это будущее нашего футбола, и я бы сделал ставку на него, если спрашиваете», – сказал Гецко.

Руслан Ротань сборная Украины по футболу Иван Гецко
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
