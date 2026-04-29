  4. Иван ГЕЦКО: «Ярмоленко совершил чудо для Динамо. Я не очень доволен...»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2026, 11:24 | Обновлено 29 апреля 2026, 11:31
Иван ГЕЦКО: «Ярмоленко совершил чудо для Динамо. Я не очень доволен...»

Бывший футболист высказался о матче «бело-синих» против «Кривбасса»

29 апреля 2026, 11:24 | Обновлено 29 апреля 2026, 11:31
656
0
Иван ГЕЦКО: «Ярмоленко совершил чудо для Динамо. Я не очень доволен...»
Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко поделился эмоциями после безумного матча Кривбасса против Динамо (5:6) в 25 туре Украинской Премьер-лиги.

– Воскресенье подарило один из самых ярких матчей сезона – Кривбасс уступил Динамо в триллере с 11 голами. Какое впечатление произвела на вас такая игра?

– Я думаю, что здесь идет серия больших ошибок – как с одной стороны, так и с другой. Поверьте мне, что ни одна команда, выигрывая 4:1, не довела матч до победного счета, но что случилось, то случилось.

То, что много голов – это да, это было очень приятно. Люди получили удовольствие, была борьба до последней минуты. Вышел Ярмоленко, совершил вообще чудо для Динамо. Но есть у меня какое-то свое впечатление по этой игре немного... Я не очень доволен результатом и этой игрой, – сказал Гецко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги киевское Динамо занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 47 турнирных баллов после 25 сыгранных матчей.

