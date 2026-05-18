«Наверное, сезон для меня закончился». Травмировался ключевой игрок Полесья
Сергей Чоботенко испытывает проблемы со здоровьем
Центральный защитник «Полесья» Сергей Чоботенко прокомментировал свое отсутствие в заявке на матч 29-го тура УПЛ с «Зарей» – 0:0.
«У меня есть повреждение – это довольно нетипичная травма для футбола и вообще для спорта: разрыв связки сустава большого пальца стопы. Это повреждение не дает мне возможности сыграть в завершающих матчах сезона.
Травма случилась в игре с «Оболонью». С «Металлистом 1925» я еще смог сыграть, но потом мое состояние ухудшилось. Поэтому уже, наверное, сезон для меня закончился», – сообщил Чоботенко.
В этом сезоне Сергей провел 30 матчей за «Полесье» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины уходит из «Полесья» после скандала с бронированием.
