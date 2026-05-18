Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Наверное, сезон для меня закончился». Травмировался ключевой игрок Полесья
Украина. Премьер лига
18 мая 2026, 19:53 | Обновлено 18 мая 2026, 20:13
590
0

«Наверное, сезон для меня закончился». Травмировался ключевой игрок Полесья

Сергей Чоботенко испытывает проблемы со здоровьем

18 мая 2026, 19:53 | Обновлено 18 мая 2026, 20:13
590
0
«Наверное, сезон для меня закончился». Травмировался ключевой игрок Полесья
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Центральный защитник «Полесья» Сергей Чоботенко прокомментировал свое отсутствие в заявке на матч 29-го тура УПЛ с «Зарей» – 0:0.

«У меня есть повреждение – это довольно нетипичная травма для футбола и вообще для спорта: разрыв связки сустава большого пальца стопы. Это повреждение не дает мне возможности сыграть в завершающих матчах сезона.

Травма случилась в игре с «Оболонью». С «Металлистом 1925» я еще смог сыграть, но потом мое состояние ухудшилось. Поэтому уже, наверное, сезон для меня закончился», – сообщил Чоботенко.

В этом сезоне Сергей провел 30 матчей за «Полесье» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины уходит из «Полесья» после скандала с бронированием.

По теме:
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Это очень важная победа»
Вингер Полесья вышел на поле впервые с ноября 2025 года
ЯКУБУ: «Сегодня не смогли реализовать свои моменты»
Сергей Чоботенко Полесье Житомир Полесье - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск травма
Иван Чирко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Футбол | 18 мая 2026, 17:30 75
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы

В финале Кубка Украины 20 мая во Львове встретятся Динамо Киев и Чернигов

ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
Хоккей | 17 мая 2026, 21:59 0
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет

Продолжается чемпионат мира по хоккею

Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Футбол | 18.05.2026, 08:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Футбол | 18.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
ВИДЕО. Первые слова Андреа Мальдеры в сборной Украины и задача от Шевченко
Футбол | 18.05.2026, 19:58
ВИДЕО. Первые слова Андреа Мальдеры в сборной Украины и задача от Шевченко
ВИДЕО. Первые слова Андреа Мальдеры в сборной Украины и задача от Шевченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
18.05.2026, 01:44 4
Футбол
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
17.05.2026, 09:34 41
Бокс
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14 1
Бокс
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
17.05.2026, 14:59 4
Футбол
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 26
Футбол
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
17.05.2026, 07:25 2
Футбол
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 07:33 1
Футбол
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем