Виталий Сачко – Джек Пиннингтон-Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 мая украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 207) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом раунде отбора украинец сыграет против представителя Великобритании Джека Пиннингтона-Джонса (АТР 132). Встреча начнется ориентировочно в 19:45 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперников.

Победитель поединка во втором круге поборется либо с Гонсало Буэно, либо с Флораном Баксом.

