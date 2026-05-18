Звезда Реала в защите. Названа заявка сборной Австрии на ЧМ-2026

Сборная Австрии по футболу объявила заявку на предстоящий чемпионат мира 2026, который примут сразу три страны: США, Канада и Мексика.

Список национальной команды из 26 футболистов пополнил звездный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба.

Из австрийской Бундеслиги вызов в сборную получили лишь два игрока: вратарь Александр Шлагер из «РБ Зальцбург» и Саша Калайджич из клуба ЛАСК.

На чемпионате мира Австрия сыграет в группе J против Иордании, Алжира и Аргентины.

Заявка сборной Австрии на ЧМ-2026:

Вратари: Патрик Пентц («Брондбю»), Александр Шлагер («РБ Зальцбург»), Флориан Вигеле («Виктория»).

Защитники: Давид Аффенгрубер («Эльче»), Давид Алаба («Реал»), Кевин Данзо («Тоттенхэм»), Марко Фридль («Вердер»), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Штефан Пош («Майнц»), Александр Прасс («Хоффенхайм»), Михаэль Свобода («Венеция»).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер («РБ Лейпциг»), Карни Чуквуэмека («Боруссия» Дортмунд), Флориан Гриллич («Брага»), Конрад Лаймер («Бавария»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Ксавер Шлагер («РБ Лейпциг»), Романо Шмид («Вердер»), Николас Зайвальд («РБ Лейпциг»), Пауль Ваннер (ПСВ), Патрик Виммер («Вольфсбург»).

Нападающие: Марко Арнаутович («Црвена Звезда»), Михаэль Грегорич («Аугсбург»), Саша Калайджич (ЛАСК).