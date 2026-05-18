Барселона – гегемон, а Эспаньол никто не любит. Обзор 37 тура Ла Лиги

После последнего матча «Бенфики» в сезоне Моуриньо вышел к прессе и сообщил, что останется в клубе с вероятностью в 99%. Сказал, что получил предложение нового контракта от португальцев. А уже на следующий день Фабрицио Романо сообщил, что Жозе договорился с «Реалом». Типичный Моуриньо. Всегда знает, что нужно говорить СМИ, чтобы выглядеть профессионалом и просто лучшим. Арбелоа так не умеет. На самом деле очень мало кто в современном футболе на такое способен. Мастер слова. В «Реале», если будут результаты, он понравится всем фанатам, потому что будет говорить СМИ правильные вещи в нужное время. Иногда мы забываем, что в современном футболе тренер – это в том числе представитель команды в общении с прессой. Лицо клуба. И в этом Жозе точно не устарел. Все такой же, как и раньше. Возможно, не лучший тактик – но топ-оратор. Вполне соответствует текущим потребностям «Реала».

Моуриньо еще не возглавил «сливочных», а те уже побеждают. О победе команды и еще 9 матчах тура Ла Лиги можно прочитать ниже. Уже по доброй традиции упоминания Ваната, Цыганкова и Лунина на месте, сборная тура – тоже.

Чудеса нереализации

В футболе принято считать, что плохая реализация – случайный фактор. Тренер влияет на количество созданных командой моментов, но не на то, как она ими воспользуется. В конце концов, в момент удара нападающего по мячу наставник не говорит тому, куда и с какой силой бить, чтобы круглый оказался в воротах. Все это так, но иногда стоит делать исключения и искать виновных за пределами поля. «Жирона» по итогам 2 последних матчей Ла Лиги нанесла по воротам своих соперников в сумме 54 удара, чтобы забить… 1 мяч. Просто плохая реализация, причина которой – неудачный подбор состава. Кроме Ваната, в клубе нет стабильных финишеров. Поэтому после травмы Влада и некому реализовывать моменты. В последних турах Мичел доказывает свою крутость как тренер, а «Жирона» все теряет очки. Уже в зоне вылета. Теперь – из-за сухого поражения от «Атлетико» (0:1) после 11 ударов в створ. Трудно сохранить прописку в Ла Лиге, когда ответственные за трансферы не понимают потребностей команды.

Рекорд

«Барселона» это сделала. Одолела «Бетис» в привычном стиле (3:1), благодаря чему продлила сезонную серию домашних побед в чемпионате до 19. То есть победила во всех матчах на собственном поле в лиге. Вечный рекорд. Никто и никогда не сделает то же самое лучше. Просто представьте себе: фанаты с абонементами, посетившие все домашние матчи команды, ни разу не были разочарованы. Праздновали каждые пару-тройку недель. Всегда имели возможность порадоваться за авторов голов. Не переживали плохих дней в Ла Лиге вообще. Уникальное достижение. Чемпионское. Да что там: достижение уровня гегемона чемпионата. «Барселона» становится именно такой. Потому что второй раз подряд легко выигрывает титул. Потому что набирает с запасом более 90 очков. Потому что забивает много голов, регулярно играет на ноль, ставит все новые рекорды. Флик создал не просто лучшую команду Испании в сезоне – потенциально лучшую на годы вперед. Фундамент заложен. Дальше нужно просто ничего не испортить…

Жозе будет побеждать

После поражения от «Барселоны» пару туров назад «Реал» выиграл в Ла Лиге дважды. Оба раза – без пропущенных голов. Не то чтобы легко, но настолько буднично! Будто даже не прилагая усилий. Утопая в конфликтах. Без забитых голов Мбаппе. На этот раз команду за уши вытащил Куртуа: 6 сейвов против «Севильи» (1:0) в то время, как у всей атаки лишь 1 удар в створ за 90 минут. Вот вам и ответ на вопрос о том, сможет ли Моуриньо выигрывать с «Реалом». Сможет, потому что даже самый кризисный «Реал» за десятилетие побеждает в матчах Ла Лиги за счет индивидуального класса футболистов. Без футбола. Без желания. Без мотивации. Зато с крутым Куртуа в воротах. И теперь не аутсайдера – а «Севилью», середняка дивизиона. Индивидуальное мастерство никуда не исчезнет с приходом Жозе. Этот состав будет побеждать регулярно и без тактики вообще. По крайней мере в чемпионате. Работа Моуриньо будет заключаться в другом.

Лучший тренер весны

Кике Флорес – гений. Он не просто спасает «Алавес» от вылета, но и при этом гарантирует себе отличное резюме на будущее. С момента его прихода команда набрала 16 очков в 11 матчах, до него – 27 в 26. Причем все 6 первых матчей с набранными очками – с пропущенными голами. То есть «Алавес» перестреливал соперников, когда не мог как следует отработать в обороне. Не был прагматичным вплоть до самого конца, потому что была такая необходимость… а теперь дважды подряд победил со счетом 1:0. Сначала выставил автобус против «Барселоны», а теперь имел 26% владения мячом во втором тайме даже против «Овьедо» (1:0) – худшего клуба страны. И все ради того, чтобы защитить минимальную победу. Для тренеров небольших команд едва ли не главное качество – адаптивность. И у Флореса она была. Поэтому «Алавес» и остается в Ла Лиге. Лучший тренер весны – тот, кто выполнил сложную главную задачу благодаря принятию правильных решений. Кике отработал вообще без ошибок.

Столько, сколько нужно

Восхищаюсь «Эспаньолом». Правда. Ближе к середине сезона команда входила в пятерку лидеров турнирной таблицы… и перестала играть. Потому что нет необходимости квалифицироваться в ЛЧ. Потому что нет смысла тратить лишние силы. Потому что изнурять себя на поле – это для других. «Эспаньол» знал свою цель: не вылететь. Поэтому максимально отдалился от красной зоны, чтобы досрочно уйти в отпуск на сумасшедшие 18 туров, в течение которых команда не побеждала. Вообще. Ни разу. Из-за этого скатился в группу аутсайдеров и рисковал вылететь. И вернулась из отпуска досрочно буквально на неделю: одержала 2 победы подряд и гарантировала себе прописку в чемпионате на новый сезон. Причем одолела не аутсайдеров, а крепкий «Атлетик» чуть раньше и «Осасуну» (2:1) в эти выходные. «Эспаньол» приложил для сохранения места в лиге ровно столько усилий, сколько для этого было нужно. Ни крошки больше. Очень категоричная и прагматичная команда. Таких никто не любит. Но такими легко восхищаться.

О других матчах

«Мальорка» прервала свою 10-матчевую серию с забитыми голами в чемпионате, чтобы проиграть «Леванте» (0:2), все же оказаться в зоне вылета и позволить Мурики уйти за символические деньги в конце сезона. Респект! «Сосьедад» решил устроить в последнем домашнем матче голевой праздник для своих болельщиков, но случайно устроил еще больший для фанатов «Валенсии» (3:4). «Райо» настолько понравилось в ЛК в этом сезоне, что он одолел «Вильярреал» (2:0) и приблизился к повторной квалификации в этот турнир на расстояние в 1 очко за 1 тур до финиша. «Хетафе» настолько не понравилось играть против «Эльче» (0:1), что он перестал это делать после перерыва: 0 ударов в створ за 45 минут, когда нужно было отыгрываться. «Атлетик» в последнем домашнем матче сезона пытался доказать, что может выигрывать и без Нико, поэтому победил «Сельту» 27:3 по ударам… но сыграл 1:1. Таким образом, доказал обратное. Нет Нико – нет побед. В Бильбао все просто. И уже очень давно.

Сборная тура

У Облака 11 сейвов в туре. Насколько они классные? Неважно: когда вратарь отбивает 11 раз за день и играет на ноль, то априори заслуживает места в нашей сборной. Ян, рады приветствовать! Помогать ему не пропустить (будто он сам не справился бы) в этом туре будет четверка защитников. Центральные – Тенаглиа из «Алавеса» и Чуст из «Эльче». Оба помогли своим командам сыграть на ноль. Первый совершил 10 оборонительных действий, в том числе 4 отбора. Второй не был столь эффективен в обороне – зато забил единственный в матче и победный для своей команды гол. Справа в линии обороны у нас выйдет Рациу из «Райо». Один из самых техничных защитников Ла Лиги на этот раз убедил в своей крутости голевой передачей, 4 отборами и 3 выносами. На противоположном фланге у нас Ромеро из «Эспаньола». На бумаге – защитник, а в реальности – герой. Гол и вынос с линии ворот. В соло сохранил команде прописку в чемпионате.

Вторую неделю подряд в центре поля нашей сборной играет Арриага из «Леванте». В прошлый раз – за гол+пас, теперь – за забитый мяч, 6 отборов и 9 выносов мяча. Лучший опорник мая как минимум в Ла Лиге. Рядом с ними – Родригес из «Валенсии». У него «всего» 6 действий в обороне, зато еще – забитый гол и статус №1 в команде по количеству пасов. Если бы не его навыки диспетчера, «летучие мыши» не забили бы 4 гола. Последний в нашей центральной тройке – Мориба из «Сельты». Напоминаю: команда из Виго 90 минут только оборонялась от атак «Атлетика» и страдала. Пережила это и заработала очко благодаря вкладу африканца, который отдал голевую передачу, совершил 5 отборов и 3 перехвата. Если бы не он, «Сельта» проиграла бы. Проиграла в этом туре «Осасуна» – но ее левый нападающий Муньос заслужил место в нашем составе. Не в последнюю очередь из-за отсутствия достойных конкурентов, но забитый гол и несколько заработанных на себе фолов – также весомые аргументы в его пользу.

В атаке – Рафинья. Здесь коротко: забил дважды. Было бы нечестно не отметить хотя бы одного футболиста из состава «Барселоны» в рекордном матче. Кого также было бы нечестно обойти стороной, так это Герру из «Валенсии», который также забил дважды. Целый сезон бездельничал (1 забитый мяч в Примере до этого), чтобы в решающий момент надеть плащ и стать героем команды. Тренировать этот состав будет Кике Флорес, который, да, в этом туре одолел лишь «Овьедо», но благодаря несвойственному ему автобусу + сохранил таким образом прописку в чемпионате для еще недавно безнадежного «Алавеса». Если он научил побеждать и играть на ноль столь проблемный состав, то с нашим будет набирать по 3 очка каждую неделю.

4-3-3: Облак («Атлетико») – Ромеро («Эспаньол»), Чуст («Эльче»), Тенаглиа («Алавес»), Рациу («Райо») – Арриага («Леванте»), Мориба («Сельта»), Родригес («Валенсия») – Муньос («Осасуна»), Герра («Валенсия»), Рафинья («Барселона»)

Игрок тура – Ян Облак («Атлетико»)

Тренер тура – Кике Флорес («Алавес»)

Факты тура:

– 2 тур подряд не пропускает в Ла Лиге Куртуа. Лунин за весь сезон смог сыграть на ноль в чемпионате Испании лишь один раз. Статистика против Андрея;

– 6 голов в 7 матчах без Ваната забила «Жирона» в чемпионате Испании, в каждом из 5 последних – максимум по мячу. Зависимая от Влада команда;

– 5 последних своих побед в чемпионате «Валенсия» одержала с разными счетами: 3:2, 2:0, 2:1, 1:0 и 4:3. Коллектив без стиля – зато с пропиской в Ла Лиге на новый сезон;

– 17 раз в сезоне «Хетафе» не забивал в Ла Лиге. Это с запасом в 3 матча второй худший показатель в чемпионате. Чаще молчал только «Овьедо», однако тот вылетает из Примеры, а «Хетафе» пока в зоне еврокубков;

– 5 домашних побед подряд одержал «Леванте» в конце сезона. Только 4 клуба Ла Лиги имели более длинные серии в течение розыгрыша – и все они сыграют в ЛЧ осенью. «Летучие мыши» заслужили не вылететь.

Выступления наших

Выдающаяся неделя для атаки «Жироны». У многих футболистов топовые показатели в нападении. Например, Унахи совершил 11 удачных попыток дриблинга против «Атлетико», а на неделе Рока нанес 8 ударов по воротам «Сосьедада». И все напрасно, потому что реализовывать созданные моменты некому. Цыганков сыграл хорошо: 4 удара, 3 паса под попытки партнеров, 3 удачных попытки дриблинга, больше всех в составе кроссов… Но какой смысл, если в решающий момент сезона голы не приходят? «Жирона» и Виктор лично бьются головой о стенку. В последнем туре эта команда сыграет с «Эльче», у которого хуже состав, но который также играет в футбол и имеет игроков, которые способны реализовывать моменты. Нет сомнений, что «Жирона» создаст больше. Нет сомнений, что переиграет. Но не факт, что победит. А нужно, чтобы не вылететь. Потребуется герой. Было бы замечательно, если бы им стал Виктор – и ушел из команды летом. На мажорной ноте. Потенциально красивая история, которой эта «Жирона» на самом деле не заслуживает.

