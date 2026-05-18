Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин отреагировал на уход капитана команды Даниэля Карвахаля.

Голкипер сборной Украины опубликовал эмоциональное обращение в соцсетях, поблагодарив многолетнего лидера «сливочных» за совместное время в клубе.

«Уходит не просто игрок – уходит целая история. Уходит человек, преданный «Реалу» с детства, капитан и пример для подражания как на поле, так и за его пределами.

Спасибо за все, Дани Карвахаль. Удачи тебе на новом этапе жизни и карьеры. Ты заслуживаешь всего самого лучшего. Пусть у тебя все сложится, Машина», – написал Лунин.