Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Испания
18 мая 2026, 20:05 |
1858
1

Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался

Украинец поблагодарил Карвахаля

18 мая 2026, 20:05 |
1858
1 Comments
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин отреагировал на уход капитана команды Даниэля Карвахаля.

Голкипер сборной Украины опубликовал эмоциональное обращение в соцсетях, поблагодарив многолетнего лидера «сливочных» за совместное время в клубе.

«Уходит не просто игрок – уходит целая история. Уходит человек, преданный «Реалу» с детства, капитан и пример для подражания как на поле, так и за его пределами.

Спасибо за все, Дани Карвахаль. Удачи тебе на новом этапе жизни и карьеры. Ты заслуживаешь всего самого лучшего. Пусть у тебя все сложится, Машина», – написал Лунин.

По теме:
Моуриньо намерен видеть в Реале вингера Барселоны. Одна из главных целей
Челси готовит 60 млн евро за вратаря Сандерленда
Мбаппе обратился к капитану, покидающему Реал
трансферы Реал Мадрид свободный агент Дани Карвахаль трансферы Ла Лиги Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 18 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Вингер Полесья вышел на поле впервые с ноября 2025 года
Футбол | 18 мая 2026, 20:19 0
Вингер Полесья вышел на поле впервые с ноября 2025 года
Вингер Полесья вышел на поле впервые с ноября 2025 года

Владислав Велетень вернулся на поле

Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Футбол | 18.05.2026, 15:05
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Бокс | 17.05.2026, 20:58
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 18.05.2026, 07:33
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался с Карвахаль-ем.
Ответить
0
Популярные новости
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 09:25 3
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 11
Футбол
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 26
Футбол
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
17.05.2026, 07:25 2
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 13
Теннис
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
17.05.2026, 21:59
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем