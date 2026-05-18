Мбаппе обратился к капитану, покидающему Реал
Килиан Мбаппе поблагодарил Дани Карвахаля за игру в «Реале»
В понедельник мадридский «Реал» официально объявил о предстоящем уходе своего капитана Дани Карвахаля. 34-летний испанский правый защитник, шесть раз выигравший Лигу чемпионов, не получит продления контракта и покинет клуб этим летом по истечении срока действия текущего соглашения.
Этот уход вызвал волну откликов от нескольких игроков «Реала», включая форварда Килиана Мбаппе. «Спасибо за все, что ты здесь сделал, и удачи в будущем, капитан», – написал десятый номер в своей истории в Instagram.
В текущем сезоне Карвахаль сыграл всего 22 матча, проводя на поле в среднем около тайма.
