Мбаппе обратился к капитану, покидающему Реал

В понедельник мадридский «Реал» официально объявил о предстоящем уходе своего капитана Дани Карвахаля. 34-летний испанский правый защитник, шесть раз выигравший Лигу чемпионов, не получит продления контракта и покинет клуб этим летом по истечении срока действия текущего соглашения.

Этот уход вызвал волну откликов от нескольких игроков «Реала», включая форварда Килиана Мбаппе. «Спасибо за все, что ты здесь сделал, и удачи в будущем, капитан», – написал десятый номер в своей истории в Instagram.

В текущем сезоне Карвахаль сыграл всего 22 матча, проводя на поле в среднем около тайма.