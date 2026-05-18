  Мбаппе обратился к капитану, покидающему Реал
18 мая 2026, 19:53 | Обновлено 18 мая 2026, 20:09
Мбаппе обратился к капитану, покидающему Реал

Килиан Мбаппе поблагодарил Дани Карвахаля за игру в «Реале»

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник мадридский «Реал» официально объявил о предстоящем уходе своего капитана Дани Карвахаля. 34-летний испанский правый защитник, шесть раз выигравший Лигу чемпионов, не получит продления контракта и покинет клуб этим летом по истечении срока действия текущего соглашения.

Этот уход вызвал волну откликов от нескольких игроков «Реала», включая форварда Килиана Мбаппе. «Спасибо за все, что ты здесь сделал, и удачи в будущем, капитан», – написал десятый номер в своей истории в Instagram.

В текущем сезоне Карвахаль сыграл всего 22 матча, проводя на поле в среднем около тайма.

Реал Мадрид Дани Карвахаль Килиан Мбаппе чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Footmercato
