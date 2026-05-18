«Это было бы логично». Эксперт раскрыл, где теперь может работать Ракицкий
Ярослав, вероятно, вернётся в Шахтёр
По завершении игровой карьеры бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий может вернуться в донецкий «Шахтер».
Как пояснил спортивный комментатор и блогер Игорь Цыганик, на данный момент у экс-футболиста есть несколько вариантов трудоустройства.
«Не исключено, что он даже может работать в системе донецкого «Шахтера». Это было бы логично», – сказал Цыганик.
Ракицкий является воспитанником донецкого клуба. В составе «Шахтера» он выступал с 2006 по 2019 годы, а также в сезоне 2023/24. Последним клубом защитника был одесский «Черноморец».
