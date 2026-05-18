Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо и Шахтеру советуют подписать футболистов из европейского топ-клуба
Украина. Премьер лига
18 мая 2026, 09:08 | Обновлено 18 мая 2026, 09:49
1069
1

Динамо и Шахтеру советуют подписать футболистов из европейского топ-клуба

Александр Пищур оценил своих одноклубников из ФК Дьер

18 мая 2026, 09:08 | Обновлено 18 мая 2026, 09:49
1069
1 Comments
Динамо и Шахтеру советуют подписать футболистов из европейского топ-клуба
ФК Динамо Киев

Украинский форвард Александр Пищур, на клубном уровне выступающий за ФК Дьер (Венгрия), посоветовал киевскому Динамо и донецкому Шахтеру подписать игроков венгерского клуба.

– Кого из Дьера ты мог бы порекомендовать Динамо или Шахтеру? Есть там футболисты, которые, по-твоему, могли бы заиграть в украинских грандах?

– Не хочу кого-то отдельно выделять или персонально рекомендовать. У нас в Дьере еще с лета сформировался очень хороший коллектив, очень сильная команда. Поэтому, честно говоря, я мог рекомендовать практически всех и Динамо, и Шахтеру.

У нас, кстати, сейчас сразу четырех игроков вызвали в сборную Алжира. Они поедут на чемпионат мира, поэтому это тоже показатель уровня нашей команды и футболистов, – сказал Пищур.

По итогам нынешнего сезона Дьер стал чемпионом Венгрии. Команда Пищура набрала 69 баллов после 33 сыгранных матчей, на один бал опередив Ференцварош.

По теме:
ПСЖ нацелился на трансфер талантливого футболиста, который нужен Шахтеру
Арда ТУРАН: «С этим вопросом лучше обратиться к Дарио Срне»
Кудровка – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Дьер Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Венгрии по футболу трансферы трансферы УПЛ Александр Пищур-младший
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена Малиновского призналась, почему Руслан оставил ее одну в Италии
Футбол | 18 мая 2026, 08:32 1
Жена Малиновского призналась, почему Руслан оставил ее одну в Италии
Жена Малиновского призналась, почему Руслан оставил ее одну в Италии

Она утверждает, что другого варианта не было

Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Бокс | 17 мая 2026, 20:58 10
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!

Боксер победил на турнире в Сербии

Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 18.05.2026, 07:33
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Трубин определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
Футбол | 18.05.2026, 04:02
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
В Италии сообщили, что Шевченко принял решение по поводу Маркевича
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Футбол | 18.05.2026, 08:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дьор - європейський ТОП клуб   
Sport.ua - у вас усе без змін - повністю відбиті!!!
Ответить
0
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
16.05.2026, 11:32 10
Футбол
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 13
Футбол
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
17.05.2026, 09:34 39
Бокс
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 183
Теннис
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 23
Футбол
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
17.05.2026, 14:59 4
Футбол
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
16.05.2026, 12:47 1
Бокс
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем