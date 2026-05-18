Динамо и Шахтеру советуют подписать футболистов из европейского топ-клуба

Украинский форвард Александр Пищур, на клубном уровне выступающий за ФК Дьер (Венгрия), посоветовал киевскому Динамо и донецкому Шахтеру подписать игроков венгерского клуба.

– Кого из Дьера ты мог бы порекомендовать Динамо или Шахтеру? Есть там футболисты, которые, по-твоему, могли бы заиграть в украинских грандах?

– Не хочу кого-то отдельно выделять или персонально рекомендовать. У нас в Дьере еще с лета сформировался очень хороший коллектив, очень сильная команда. Поэтому, честно говоря, я мог рекомендовать практически всех и Динамо, и Шахтеру.

У нас, кстати, сейчас сразу четырех игроков вызвали в сборную Алжира. Они поедут на чемпионат мира, поэтому это тоже показатель уровня нашей команды и футболистов, – сказал Пищур.

По итогам нынешнего сезона Дьер стал чемпионом Венгрии. Команда Пищура набрала 69 баллов после 33 сыгранных матчей, на один бал опередив Ференцварош.