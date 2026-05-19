Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Чернигов – Динамо
Команды сыграют в среду, 20 мая, на стадионе «Арена-Львов» в 18:00 по киевскому времени
В финальном матче Кубка Украины 2025/26, который состоится в среду, 20 мая, встретятся «Чернигов» и киевское «Динамо».
Команды сыграют на стадионе «Арена-Львов» в 18:00 по киевскому времени. Главным арбитром этого противостояния назначен Александр Шандор.
«Бело-синие» начиная со стадии 1/16 финала выбили из турнира «Александрию» (2:1), донецкий «Шахтер» (2:1), «Ингулец» (2:0) и черновицкую «Буковину» – 3:0.
«Чернигов» одолел аматорский «Атлет» (1:0), криворожский «Кривбасс» (3:0, техническая победа), «Лесное» (1:1, пен – 4:3), «Феникс-Мариуполь» (0:0, пен – 5:4) и харьковский «Металлист 1925» (0:0, пен – 6:5).
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
