Чернигов – Динамо. Финал Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 20 мая, состоится финальный матч Кубка Украины 2025/26, в котором встретятся «Чернигов» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Арена-Львов». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Подопечные Игоря Костюка на пути к финалу одолели «Александрию» (2:1), донецкий «Шахтер» (2:1), «Ингулец» (2:0) и разгромили черновицкую «Буковину» – 3:0.

«Чернигов» выбил из турнира аматорский «Атлет» (1:0), криворожский «Кривбасс» (3:0, техническая победа), «Лесное» (1:1, пен – 4:3), «Феникс-Мариуполь» (0:0, пен – 5:4) и харьковский «Металлист 1925» (0:0, пен – 6:5).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

