Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо определилось, когда Пономаренко сможет покинуть киевский клуб
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 11:57 | Обновлено 21 мая 2026, 12:37
1100
4

Динамо определилось, когда Пономаренко сможет покинуть киевский клуб

«Бело-синие» ждут привлекательного предложения и стабильной игры форварда в еврокубках

21 мая 2026, 11:57 | Обновлено 21 мая 2026, 12:37
1100
4 Comments
Динамо определилось, когда Пономаренко сможет покинуть киевский клуб
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Руководство киевского «Динамо» не будет рассматривать трансфер форварда сборной Украины Матвея Пономаренко после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

Талантливый 20-летний футболист сможет сменить клуб при условии, если продолжит выступать на высоком уровне, а «бело-синие» получат привлекательное предложение по трансферу:

«Одно дело, когда Пономаренко забивает в чемпионате, и совсем другое, если он будет забивать в еврокубках. Поэтому следующий сезон он еще начнет в составе «Динамо».

Сейчас у него комфортная ситуация в клубе, он будет играть, ему доверяет главный тренер – и это тот вариант, когда можно получить определенную стабильность.

Руководители «Динамо» считают, что сезон 2026/27 Пономаренко точно должен начать в составе киевского клуба, показать себя в Европе и только потом, если будут серьезные предложения, будут рассматривать трансфер», – рассказал журналист.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 21 матч за первую команду и забил 15 голов. Форвард сборной Украины с 12 результативными ударами лидирует в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги.

По теме:
Ярмоленко обновил свой рекорд финалов Кубка Украины
Ярмоленко выступил с заявлением по поводу будущего после победы Динамо
Ярмоленко стал самым возрастным обладателем КУ среди полевых игроков
Динамо Киев Матвей Пономаренко Игорь Цыганык трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Футбол | 21 мая 2026, 09:51 11
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины

«Аль-Вахда» в ближайшее время завершит переговоры с тренером

Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Футбол | 21 мая 2026, 06:41 11
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины

Тренер хочет видеть в команде Забарного

Экс-игрок Черноморца выиграл Кубок Чехии
Футбол | 21.05.2026, 10:19
Экс-игрок Черноморца выиграл Кубок Чехии
Экс-игрок Черноморца выиграл Кубок Чехии
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Футбол | 21.05.2026, 08:23
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
Баскетбол | 20.05.2026, 17:49
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
О какой продаже единственного форварда Динамо может вообще идти речь!?
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Про які єврокубки мова? З таким рівнем гри максимум пройдуть перший раунд кваліфікації ЛЄ.
Ответить
0
Хайпожери хайпують і з мухи слона завжди роБлять, а той-же Циганик і сам стану справ не знає але ж щось ляпати треба
Ответить
0
Популярные новости
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
20.05.2026, 16:51 21
Футбол
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
20.05.2026, 07:02
Футбол
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
20.05.2026, 13:35 14
Теннис
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 24
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
19.05.2026, 23:26 76
Футбол
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
19.05.2026, 20:59
Хоккей
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
20.05.2026, 07:56 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем