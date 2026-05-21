Динамо определилось, когда Пономаренко сможет покинуть киевский клуб

Руководство киевского «Динамо» не будет рассматривать трансфер форварда сборной Украины Матвея Пономаренко после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

Талантливый 20-летний футболист сможет сменить клуб при условии, если продолжит выступать на высоком уровне, а «бело-синие» получат привлекательное предложение по трансферу:

«Одно дело, когда Пономаренко забивает в чемпионате, и совсем другое, если он будет забивать в еврокубках. Поэтому следующий сезон он еще начнет в составе «Динамо».

Сейчас у него комфортная ситуация в клубе, он будет играть, ему доверяет главный тренер – и это тот вариант, когда можно получить определенную стабильность.

Руководители «Динамо» считают, что сезон 2026/27 Пономаренко точно должен начать в составе киевского клуба, показать себя в Европе и только потом, если будут серьезные предложения, будут рассматривать трансфер», – рассказал журналист.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 21 матч за первую команду и забил 15 голов. Форвард сборной Украины с 12 результативными ударами лидирует в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги.