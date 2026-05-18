Букмекерская компания стала официальным спонсором ЧМ-2026

Букмекерская компания Betano стала официальным спонсором чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 года в Европе и Южной Америке.

Это уже третье сотрудничество сторон после партнерства на ЧМ-2022 в Катаре и клубном чемпионате мира 2025 года. Турнир 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике и станет крупнейшим в истории – с участием 48 сборных.

В Betano заявили, что соглашение поможет усилить глобальное присутствие бренда и продвигать ответственные онлайн-ставки. Во время турнира компания планирует запуск цифровых и офлайн-активаций для болельщиков.

