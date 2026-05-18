Эксперт объяснил, зачем Мальдера пригласил в команду Езерского и Степаненко

18 мая 2026, 17:31 | Обновлено 18 мая 2026, 17:41
Getty Images/Global Images Ukraine. Шевченко и Мальдера

Известный спортивный комментатор и блогер Игорь Цыганык объяснил причины приглашения Тараса Степаненко и Владимира Езерского в тренерский штаб Андреа Мальдеры в сборной Украины.

«Господин Езерский должен отвечать за тех игроков, которые выступают во внутреннем чемпионате. Он должен будет консультироваться с различными тренерами и привлекать в сборную игроков, заслуживающих вызова. Плюс, я так понимаю, он будет вести основной тренировочный процесс, который потребует Мальдера», – пояснил эксперт.

Степаненко, по мнению Цыганыка, должен создать атмосферу в команде с учетом того, что у него пока нет опыта на тренерском поприще.

«Это фигура, которая может стать лидером раздевалки», – сказал Игорь.

Контракт с Мальдерой подписан на два года с опцией продления еще на год. Ранее итальянец уже работал со сборной Украины, когда был ассистентом Андрея Шевченко.

Андрей Плыгун Источник: Игорь Цыганык
Комментарии 2
 Мальдера хоч знає про таких спеців .)))
як сказав Циганик Степан працюватиме в роздягальні:
- протре перед матчем пил,
- розкладе форму для гравців,
- збере форму після матчу,
- помиє підлогу в роздягальні і душевій.
