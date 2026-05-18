Эксперт объяснил, зачем Мальдера пригласил в команду Езерского и Степаненко
У помощников главного тренера будут свои роли в команде
Известный спортивный комментатор и блогер Игорь Цыганык объяснил причины приглашения Тараса Степаненко и Владимира Езерского в тренерский штаб Андреа Мальдеры в сборной Украины.
«Господин Езерский должен отвечать за тех игроков, которые выступают во внутреннем чемпионате. Он должен будет консультироваться с различными тренерами и привлекать в сборную игроков, заслуживающих вызова. Плюс, я так понимаю, он будет вести основной тренировочный процесс, который потребует Мальдера», – пояснил эксперт.
Степаненко, по мнению Цыганыка, должен создать атмосферу в команде с учетом того, что у него пока нет опыта на тренерском поприще.
«Это фигура, которая может стать лидером раздевалки», – сказал Игорь.
Контракт с Мальдерой подписан на два года с опцией продления еще на год. Ранее итальянец уже работал со сборной Украины, когда был ассистентом Андрея Шевченко.
