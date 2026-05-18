Футбольные выборы в Италии затронули рынок ставок
Абете и Малаго предлагают изменить подход к финансированию футбола
В предвыборной гонке за пост президента Итальянской футбольной федерации доходы от ставок и регулирование рекламы азартных игр стали ключевой темой программ кандидатов Джанкарло Абете и Джованни Малаго.
Оба кандидата предложили использовать доходы от букмекерского рынка для финансирования итальянского футбола. В программе Малаго отмечается, что оборот ставок на футбол превышает 16 млрд евро и может стать источником поддержки развития спорта.
Абете, которого поддерживает Национальная любительская лига, выступил за смягчение ограничений на рекламу и спонсорство азартных игр и направление части доходов на развитие молодежного и женского футбола.
Клубы Серии А также предлагают перераспределение части доходов от ставок и пересмотр действующих ограничений, считая их неконкурентными по сравнению с другими европейскими лигами.
Президент Турции запускает операцию против теневого рынка ставок
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гол Свитюхи оставил «Кудровку» в борьбе за право продолжить участие в УПЛ
Кауан Элиас заинтересовал каталонский клуб