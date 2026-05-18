ФОТО. Звезда сборной Украины во второй раз станет отцом: трогательно

26-летний защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко вместе с женой Викторией объявил о будущем пополнении в семье.

Пара ждет второго ребенка, хотя уже воспитывает дочь, которая родилась зимой 2025 года.

«+1 в семье Миколенко. Мы ждем тебя», – написала пара.

Виталий и Виктория сообщили об ожидании второго ребенка в символичном стиле.

После домашнего матча «Эвертона» пара вместе с дочерью сфотографировалась с детской футболкой в руках, на которой было написано «+1».

