Где смотреть матчи Свитолиной, Костюк и других украинок на Ролан Гаррос

С 18 мая по 7 июня на открытых грунтовых кортах комплекса «Stade Roland Garros» пройдет 125-й турнир серии Grand Slam – Открытый чемпионат Франции по теннису 2026.

«Ролан Гаррос» получит полноценную украинскую комментаторскую дорожку на телеканалах Eurosport. Реализация проекта стала возможной благодаря партнерству между медиасервисом MEGOGO и международной медиакорпорацией Warner Bros. Discovery – глобальной медиа и развлекательной компанией, в портфолио которой входят телеканалы Eurosport, а также HBO Max, где турнир также будет доступен на языке оригинала со спортивным комментарием.

На Ролан Гаррос будет разыграно девять трофеев: пять – среди взрослых и четыре – среди старших юниоров. В первую неделю (18–23 мая) в прямом эфире пройдет квалификация одиночных турниров, а матчи основной сетки соревнований начнутся 24 мая и продлятся в течение второй и третьей недель. Чемпионы получат рекордные призовые (около 2,8 млн евро).

В Украине матчи можно смотреть на линейных телеканалах Eurosport. Украинскоязычные комментарии обеспечит профессиональная команда спортивных журналистов. В состав комментаторов вошли Екатерина Зинченко, Александр Черненко, Евгений Смертенко, Павел Посохов, Вадим Плачинда, Дарья Кузнецова, Виталий Зверов и другие.

Болельщики смогут смотреть матчи с украинскими комментариями как на платформе MEGOGO, так и через других официальных трансляторов каналов Eurosport.

На HBO Max будут доступны для просмотра на протяжении всего турнира 900 матчей Roland Garros. Зрителей ждет 215 часов прямых линейных трансляций на Eurosport.

В случаях, когда матч с участием украинской спортсменки не попадет в линейное расписание Eurosport, MEGOGO сделает его доступным на своей платформе, чтобы болельщики не пропустили ключевые моменты турнира. Кроме того, трансляции каждого игрока, каждого матча и каждого корта будут доступны на английском языке на HBO Max со спортивным приложением, доступным через MEGOGO.

Украину в основной сетке одиночного разряда будет представлять рекордное количество теннисисток – семь:

Элина Свитолина
Марта Костюк

Даяна Ястремская
Юлия Стародубцева

Александра Олейников
Ангелина Калинина

За всю историю выступлений на турнирах Grand Slam это лишь четвертый случай, когда страну представляет такая большая группа спортсменок.

Также 7 украинских теннисисток вошли в заявку парного разряда, сформировав следующие пары:

Людмила Киченок / Дезире Кравчик
Надежда Киченок / Макото Ниномия

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе
Юлия Стародубцева / Магда Линетт

Александра Олейникова / Панна Удварди
Ангелина Калинина / Даяна Ястремская

В квалификации мейджора в Париже сыграют три представителя Украины: Вероника Подрез, Катарина Завацкая и Виталий Сачко.

Если каналы Eurosport на MEGOGO воспроизводятся с английской звуковой дорожкой, для активации украинской звуковой дорожки необходимо выполнить следующие шаги: во время просмотра канала Eurosport нажать на «колесико» настроек, в появившемся меню выбрать пункт «Аудиодорожка», а из списка доступных аудиодорожек выбрать «Украинский».

В мае 2025 года украинский язык официально стал 21-м языком трансляций телеканалов Eurosport. Производство комментаторской дорожки осуществляет команда MEGOGO, техническую и редакционную координацию обеспечивают специалисты Warner Bros. Discovery.