Где смотреть матчи Свитолиной, Костюк и других украинок на Ролан Гаррос
Мейджор в Париже покажут телеканалы Eurosport с украинским комментированием от MEGOGO
С 18 мая по 7 июня на открытых грунтовых кортах комплекса «Stade Roland Garros» пройдет 125-й турнир серии Grand Slam – Открытый чемпионат Франции по теннису 2026.
«Ролан Гаррос» получит полноценную украинскую комментаторскую дорожку на телеканалах Eurosport. Реализация проекта стала возможной благодаря партнерству между медиасервисом MEGOGO и международной медиакорпорацией Warner Bros. Discovery – глобальной медиа и развлекательной компанией, в портфолио которой входят телеканалы Eurosport, а также HBO Max, где турнир также будет доступен на языке оригинала со спортивным комментарием.
На Ролан Гаррос будет разыграно девять трофеев: пять – среди взрослых и четыре – среди старших юниоров. В первую неделю (18–23 мая) в прямом эфире пройдет квалификация одиночных турниров, а матчи основной сетки соревнований начнутся 24 мая и продлятся в течение второй и третьей недель. Чемпионы получат рекордные призовые (около 2,8 млн евро).
В Украине матчи можно смотреть на линейных телеканалах Eurosport. Украинскоязычные комментарии обеспечит профессиональная команда спортивных журналистов. В состав комментаторов вошли Екатерина Зинченко, Александр Черненко, Евгений Смертенко, Павел Посохов, Вадим Плачинда, Дарья Кузнецова, Виталий Зверов и другие.
Болельщики смогут смотреть матчи с украинскими комментариями как на платформе MEGOGO, так и через других официальных трансляторов каналов Eurosport.
На HBO Max будут доступны для просмотра на протяжении всего турнира 900 матчей Roland Garros. Зрителей ждет 215 часов прямых линейных трансляций на Eurosport.
В случаях, когда матч с участием украинской спортсменки не попадет в линейное расписание Eurosport, MEGOGO сделает его доступным на своей платформе, чтобы болельщики не пропустили ключевые моменты турнира. Кроме того, трансляции каждого игрока, каждого матча и каждого корта будут доступны на английском языке на HBO Max со спортивным приложением, доступным через MEGOGO.
Украину в основной сетке одиночного разряда будет представлять рекордное количество теннисисток – семь:
- Элина Свитолина
- Марта Костюк
- Даяна Ястремская
- Юлия Стародубцева
- Александра Олейников
- Ангелина Калинина
- Дарья Снигур
За всю историю выступлений на турнирах Grand Slam это лишь четвертый случай, когда страну представляет такая большая группа спортсменок.
Также 7 украинских теннисисток вошли в заявку парного разряда, сформировав следующие пары:
- Людмила Киченок / Дезире Кравчик
- Надежда Киченок / Макото Ниномия
- Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе
- Юлия Стародубцева / Магда Линетт
- Александра Олейникова / Панна Удварди
- Ангелина Калинина / Даяна Ястремская
В квалификации мейджора в Париже сыграют три представителя Украины: Вероника Подрез, Катарина Завацкая и Виталий Сачко.
Если каналы Eurosport на MEGOGO воспроизводятся с английской звуковой дорожкой, для активации украинской звуковой дорожки необходимо выполнить следующие шаги: во время просмотра канала Eurosport нажать на «колесико» настроек, в появившемся меню выбрать пункт «Аудиодорожка», а из списка доступных аудиодорожек выбрать «Украинский».
В мае 2025 года украинский язык официально стал 21-м языком трансляций телеканалов Eurosport. Производство комментаторской дорожки осуществляет команда MEGOGO, техническую и редакционную координацию обеспечивают специалисты Warner Bros. Discovery.
