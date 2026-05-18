Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Где смотреть матчи Свитолиной, Костюк и других украинок на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
18 мая 2026, 17:15 | Обновлено 18 мая 2026, 17:19
323
1

Где смотреть матчи Свитолиной, Костюк и других украинок на Ролан Гаррос

Мейджор в Париже покажут телеканалы Eurosport с украинским комментированием от MEGOGO

18 мая 2026, 17:15 | Обновлено 18 мая 2026, 17:19
323
1 Comments
Где смотреть матчи Свитолиной, Костюк и других украинок на Ролан Гаррос
Eurosport / MEGOGO

С 18 мая по 7 июня на открытых грунтовых кортах комплекса «Stade Roland Garros» пройдет 125-й турнир серии Grand Slam – Открытый чемпионат Франции по теннису 2026.

«Ролан Гаррос» получит полноценную украинскую комментаторскую дорожку на телеканалах Eurosport. Реализация проекта стала возможной благодаря партнерству между медиасервисом MEGOGO и международной медиакорпорацией Warner Bros. Discovery – глобальной медиа и развлекательной компанией, в портфолио которой входят телеканалы Eurosport, а также HBO Max, где турнир также будет доступен на языке оригинала со спортивным комментарием.

На Ролан Гаррос будет разыграно девять трофеев: пять – среди взрослых и четыре – среди старших юниоров. В первую неделю (18–23 мая) в прямом эфире пройдет квалификация одиночных турниров, а матчи основной сетки соревнований начнутся 24 мая и продлятся в течение второй и третьей недель. Чемпионы получат рекордные призовые (около 2,8 млн евро).

В Украине матчи можно смотреть на линейных телеканалах Eurosport. Украинскоязычные комментарии обеспечит профессиональная команда спортивных журналистов. В состав комментаторов вошли Екатерина Зинченко, Александр Черненко, Евгений Смертенко, Павел Посохов, Вадим Плачинда, Дарья Кузнецова, Виталий Зверов и другие.

Болельщики смогут смотреть матчи с украинскими комментариями как на платформе MEGOGO, так и через других официальных трансляторов каналов Eurosport.

На HBO Max будут доступны для просмотра на протяжении всего турнира 900 матчей Roland Garros. Зрителей ждет 215 часов прямых линейных трансляций на Eurosport.

В случаях, когда матч с участием украинской спортсменки не попадет в линейное расписание Eurosport, MEGOGO сделает его доступным на своей платформе, чтобы болельщики не пропустили ключевые моменты турнира. Кроме того, трансляции каждого игрока, каждого матча и каждого корта будут доступны на английском языке на HBO Max со спортивным приложением, доступным через MEGOGO.

Украину в основной сетке одиночного разряда будет представлять рекордное количество теннисисток – семь:

  • Элина Свитолина
  • Марта Костюк
  • Даяна Ястремская
  • Юлия Стародубцева
  • Александра Олейников
  • Ангелина Калинина
  • Дарья Снигур

За всю историю выступлений на турнирах Grand Slam это лишь четвертый случай, когда страну представляет такая большая группа спортсменок.

Также 7 украинских теннисисток вошли в заявку парного разряда, сформировав следующие пары:

  • Людмила Киченок / Дезире Кравчик
  • Надежда Киченок / Макото Ниномия
  • Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе
  • Юлия Стародубцева / Магда Линетт
  • Александра Олейникова / Панна Удварди
  • Ангелина Калинина / Даяна Ястремская

В квалификации мейджора в Париже сыграют три представителя Украины: Вероника Подрез, Катарина Завацкая и Виталий Сачко.

Если каналы Eurosport на MEGOGO воспроизводятся с английской звуковой дорожкой, для активации украинской звуковой дорожки необходимо выполнить следующие шаги: во время просмотра канала Eurosport нажать на «колесико» настроек, в появившемся меню выбрать пункт «Аудиодорожка», а из списка доступных аудиодорожек выбрать «Украинский».

В мае 2025 года украинский язык официально стал 21-м языком трансляций телеканалов Eurosport. Производство комментаторской дорожки осуществляет команда MEGOGO, техническую и редакционную координацию обеспечивают специалисты Warner Bros. Discovery.

По теме:
Лига чемпионов станет бесплатной? Реал и УЕФА готовят сенсационную сделку
Рейтинг ATP. Синнер укрепил лидерство, Сачко вновь покинул топ-200
Александра Олейникова – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
где смотреть MEGOGO Eurosport телетрансляции Ролан Гаррос 2026 Элина Свитолина Марта Костюк Ангелина Калинина Юлия Стародубцева Александра Олейникова Даяна Ястремская Дарья Снигур Людмила Киченок Надежда Киченок Катарина Завацкая Виталий Сачко Вероника Подрез
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РУУД: «В футболе иначе. Когда вы уступаете Норвегии, мы можем пошутить»
Теннис | 18 мая 2026, 00:45 0
РУУД: «В футболе иначе. Когда вы уступаете Норвегии, мы можем пошутить»
РУУД: «В футболе иначе. Когда вы уступаете Норвегии, мы можем пошутить»

Речь Каспера на церемонии награждения после поражения Яннику Синнеру

Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Футбол | 18 мая 2026, 07:04 5
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной

Герреро перейдет в «Металлист 1925»

Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Бокс | 17.05.2026, 20:58
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Александр Хижняк завоевал первую золотую медаль после Олимпиады-2024!
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Футбол | 18.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
ОФИЦИАЛЬНО. Андреа Мальдера – главный тренер сборной Украины
Футбол | 18.05.2026, 11:33
ОФИЦИАЛЬНО. Андреа Мальдера – главный тренер сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Андреа Мальдера – главный тренер сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Київстар  ТБ теж можна дивитися,безкоштовно!
Ответить
0
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место
Турнирная таблица УПЛ. Динамо взяло три очка и сохранило шансы на 3-е место
17.05.2026, 06:23 8
Футбол
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 19
Футбол
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 183
Теннис
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 23
Футбол
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 75
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
18.05.2026, 10:05 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем